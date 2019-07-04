Ученые предупредили об опасных последствиях сна с кошкой

Москва, 4 июля. Ученые объяснили, почему нельзя спать с кошкой. Доктор Сергей Агапкин предупредил об угрозе для здоровья владельца питомца.

Многие владельцы кошек считают питомцев частью своей семьи. Пушистых друзей даже берут с собой на ночь в постель.

Однако медики предупредили, что сны с кошкой могут стать причиной осложнений со здоровьем хозяина животного. Причина заключается в том, что даже домашняя кошка может нести серьезные заболевания.

«Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии», — приводит слова Агапкина «Аргументы и факты».

Ученый посоветовал при общении с кошкой соблюдать дистанцию.

«Спать с ней нельзя ни в коем случае», — констатировал он.

В это же время специалисты Копенгагенской университетской больницы выяснили, что кошки являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondii. Ученые подчеркнули, что он особенно опасен для детей и взрослых со слабым иммунитетом.

Проникнув в организм человека, Toxoplasma gondii на 50% повышает риск развития шизофрении. Эксперты пришли к такому заключению после проведения исследования с участием около 80 тысяч добровольцев. По данным Копенгагенской университетской больницы, среди участников эксперимента около 2,5 тысяч страдали от психических расстройств.