Захарова объяснила, почему упрощение выдачи виз не станет панацеей для Крыма

Москва, 4 июля. Упрощение выдачи иностранцами российских виз не поможет увеличить поток иностранных туристов в Крым. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, упрощение процедуры выдачи российских виз не поможет увеличить число иностранных туристов в Крыму, так как власти США, Канады, Австралии и стран Европейского союза запугивают своих граждан, чтобы ограничить их доступ на полуостров.

«Облегчение визового режима в данном случае не будет какой-либо панацеей, потому что людей просто впрямую запугивают и отговаривают», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что власти иностранных государств регулярно выступают с «официальными предупреждениями» в адрес простых граждан и туристических компаний. Захарова подчеркнула, что вопрос об упрощении визового режима должен адресоваться миграционным службам. Кроме того, подобные инициативы становятся предметом межведомственного обсуждения и взаимодействия.

2 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с начала 2019 года полуостров посетили 2,2 миллиона человек. По его словам, данная цифра на 11% больше по сравнению с уровнем туристического потока в 2018 году. Аксенов также добавил, что 57% туристов приехали на полуостров по Крымскому мосту. При этом с начала 2019 года по мосту на полуостров проехали более 760 тысяч транспортных средств, в том числе порядка 12,6 тысяч автобусов.