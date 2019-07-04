Захарова прокомментировала вопрос о возможном обмене Ярошенко

Москва, 4 июля. Москва неоднократно говорила, что все, связанное с задержанием и условиями содержания российского летчика Александра Ярошенко, вызывает возмущение, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы неоднократно доводили свою позицию публично, неоднократно доводили информацию до руководства Госдепартамента США», — напомнила она.

Дипломат напомнила, что о возможности обмена Ярошенко ранее говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Но такие вопросы, как подчеркнула Захарова, решаются по двусторонним контактам: «Это вопрос экспертов, правовиков, дипломатов».

«Вы знаете, что Ярошенко много лет находится в тюрьме, мы знаем о состоянии его здоровья, весь процесс, в который он был втянуть от начала и заканчивая отношением к нему в тюрьме, все это ставит вопрос о законности того, что с ним происходит», — добавила она.

Захарова отметила, что возможность обмена летчика действительно существует, но такое решение должно приниматься по двусторонним каналам.