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Путин проводит встречу с премьером Италии

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Путин проводит встречу с премьером Италии

Рим, 4 июля. Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Встреча Путина и Конте проходит во внутреннем дворе дворца Киджи.

По итогам встречи российского лидера и премьера Италии состоится пресс-конференция.

Президент РФ прибыл с рабочим визитом в Италию. Ранее Путин провел встречу с папой римским Франциском. Глава российского государства подарил папе римскому икону, на которой изображены апостолы Петр и Павел, а также диск с фильмом «Грех» режиссера Андрея Кончаловского о жизни великого скульптора и художника Микеланджело.

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Автор: Сергей Петров
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