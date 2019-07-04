Матвиенко объяснила, почему мобильные телефоны надо запретить в школах

Москва, 4 июля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить использование мобильных телефонов в школах.

Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей обратила внимание, что мобильные телефоны заменяют современным школьниках общение друг с другом. На переменах они предпочитают играть в игры на гаджетах.

Кроме того, педагоги, директора и родители обеспокоены тем, что наличие смартфонов, особенно у учеников начальной школы, отвлекает их и мешает учителям вести уроки.

Спикер Совфеда отметила, что некоторые школьники приходят в учебные заведения с дорогими смартфонами. Если эти телефоны вдруг исчезнут, подчеркнула Матвиенко, директора школ не будут брать на себя такую ответственность.

«Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения», — выразила мнение спикер верхней палаты парламента.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь подчеркнула, что вместе с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и главой Российской академии образования Юрием Зинченко выступают за создание рабочей группы, которая определит порядок пользования телефонами в школе.