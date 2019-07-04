Буланова расхохоталась, отвечая на вопрос о жене Мамаева

Певица и телеведущая Татьяна Буланова расхохоталась, отвечая на вопрос о том, стоит ли жене Павла Мамаева Алане ждать супруга из тюрьмы. Так бывшая жена футбольного тренера Владислава Радимова отреагировала на обращение корреспондента Федерального агентства новостей.

«Ничего себе вопросы у вас. Я даже не знаю, что ответить», — немного растерявшись, заявила певица. «Стоит, конечно, стоит», — добавила через пару мгновений Буланова.

При этом на вопрос о том, исправятся ли, на ее взгляд, футболисты, знаменитость отвечать не стала.

«Все, извините, пожалуйста. До свидания», — со смехом прервала разговор певица.

Как сообщалось ранее, осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были этапированы в колонию в Белгородской области. При этом адвокат Мамаева Игорь Бушманов впоследствии данную информацию опроверг. По его словам, в среду утром осужденных увезли в СИЗО №3 в Белгороде, а следственный изолятор — это промежуточный этап.

Напомним, нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев в октябре 2018 года напали на водителя ведущей Первого канала, а также на главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

Пресненский суд Москвы вынес свое решение по делу спортсменов 8 мая 2019 года. Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам.