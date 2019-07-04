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Путин отменил штраф для получавших гранты на учебу за границей студентов

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Путин отменил штраф для получавших гранты на учебу за границей студентов

Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин подписал документ, предполагающий отмену штрафа за нетрудоустройство по обязательствам российских студентов, которые получали гранты на учебу в зарубежных вузах. Указ появился на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что гранты на конкурсной основе могут получить граждане России, которые самостоятельно поступили в зарубежные высшие учебные заведения на очную форму обучения и обязались устроиться на работу в определенные компании и организации.

Согласно тексту указа, студенты, которые не выполнили обязательств по трудоустройству, должны будут вернуть средства, потраченные на их поддержку.

«Средства, израсходованные на предоставление мер социальной поддержки указанным гражданам Российской Федерации, в случае невыполнения ими обязательств по трудоустройству подлежат возврату», — подчеркивается в документе.

Ранее такие студенты должны были платить штраф, который превышает средства, потраченные на гранты, в два раза.

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Автор: Сергей Петров
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