Сирия, 5 июля. Курды заявили, что за последнее время убили как минимум пятерых турецких солдат и боевиков ССА** к северу от Алеппо. ВВС США осуществили маневры у берегов Латакии. Бойцы SDF**** не поделили выручку от продажи украденной у САР нефти на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): вместе с войсками Турции потеряли в сумме пятерых бойцов за последнее время в результате диверсий YPG к северу от Алеппо.

Международная коалиция: осуществила маневры силами авиации США у берегов Латакии; координировала перемещение своих ВВС в районе Манбиджа.

Курды: лишились одного бойца, застреленного в провинции Дейр-эз-Зор своими же соплеменниками из-за дележки выручки от продажи украденной у САР нефти; сформировали так называемый Военный совет Хасаки в административном центре одноименной провинции.

Провинция Латакия

Морской самолет Boeing P-8 Poseidon ВВС США совершил маневры у берегов Сирии, сообщает информационный центр Step News. Предполагается, что он был запущен с американской военной базы в Средиземном море. На протяжении некоторого времени самолет постепенно приближался к побережью Латакии, однако затем внезапно исчез с радара, когда расстояние между ним и границей САР составляло всего приблизительно 16 километров. Отмечается, что через примерно полтора часа Boeing вновь был зафиксирован в этом районе, однако сведения о его точном местоположении в тот момент пока уточняются. Напомним, в Латакии располагается аэродром ВКС РФ «Хмеймим», а в соседнем Тартусе — пункт материально-технического обеспечения группировки ВМФ России.

Провинция Алеппо

Отряды народной самообороны (YPG) заявили, что как минимум пять турецких военнослужащих и боевиков из подконтрольных Анкаре бандформирований были убиты за последнее время в ходе диверсий курдов к северу от Алеппо, передает Firat News Agency. Это произошло в ходе атак курдских сил в окрестностях городов Азаз и Мареа, а также в районе Ширава на окраине кантона Африн в северо-западной части провинции. Турция и союзные ей радикалы из состава прежде всего Сирийской свободной армии (ССА) отбили данный район у бойцов YPG в марте 2018-го. На протяжении последующего года и до сих пор не прекращаются диверсии курдов в рамках кампании «Гнев оливок», направленной на возвращение региона под контроль Отрядов народной самообороны.

По информации Euphrates Post, в небе над Манбиджем к северо-востоку от административного центра провинции фиксируются пролеты авиации ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Данный город и его предместья находятся в оккупации подконтрольных Вашингтону курдских Демократических сил Сирии (SDF). Здесь же развернут крупный пункт базирования сил западного альянса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из радикалов SDF был застрелен своими же соплеменниками в населенном пункте Дибан, находящемся на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Согласно данным Euphrates Post, поводом стала крупная сумма денег, которую погибший получил от контрабандистов, занимающихся нелегальной продажей нефти, прямо перед нападением. При нем было порядка четырех миллионов сирийских фунтов. «Демократические силы» захватили практически всю восточную половину провинции, где располагаются крупнейшие в стране нефтяные месторождения. Оккупанты ведут незаконную добычу энергоресурсов и поставляют их за границу, вывозя сначала на территории соседних Турции и Ирака.

Провинция Хасака

Главари SDF заявили о создании так называемого Военного совета Хасаки в административном центре одноименной провинции, передает агентство Baladi News. Туда вошли преимущественно бойцы «Демократических сил». Данное формирование, по замыслам курдов, должно играть роль местной администрации. Такие же ранее были созданы в других населенных пунктах региона — в городах Камышлы и Рас Аль-Айн. Отмечается, что поводом к формированию новых подобных псевдогосударственных органов стали активизировавшиеся митинги местных жителей, выступающих за возвращение региона в ведение легитимного правительства САР.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)