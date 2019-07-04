Москва, 4 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как провела отпуск. Дипломат поделилась впечатлениями на первом брифинге после возвращения с отдыха в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мария Захарова ушла в отпуск после Петербургского международного экономического форума, который состоялся 8 июня.

«Я отлично отдохнула. Хочется сказать: «Но мало», — но не могу, так как правда скучала», — ответила Мария Захарова на вопрос корреспондента ФАН.

Ранее дипломат рассказывала, что планирует отдохнуть в Сочи. Она добавила, что посещала этот город в 2018 году, и он оставил приятное впечатление.

Мария Захарова активно делилась фотографиями из отпуска в социальных сетях. Свой отдых дипломат начала с Подмосковья: она выложила в соцсети снимок, на котором запечатлена в поле цветов. В комментариях Мария Захарова рассказала подписчикам, что фотография была сделана в Солнечногорске. Также дипломат публиковала в социальных сетях снимки пейзажей Сочи, делилась фотографиями моря и рассказывала о своем визите в дельфинарий «Сочи-парка».