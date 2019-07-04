Российско-китайский альянс в Арктике вызвал гнев в США и страх в Канаде

Заявление президента России Владимира Путина о крахе либерализма как эффективной политической системы, которое он сделал в интервью американскому изданию The Financial Times накануне саммита G20, до сих пор не сходит с передовиц газет.

Причина в том, что заданная российским лидером повестка отнюдь не была приурочена ко встрече «Большой двадцатки», но отражает глубинный поворот в мировом социально-экономическом развитии. Этот поворот от либерализма к традиционным ценностям задается не одной только Россией, однако именно наша страна выступает в авангарде идущих изменений.

В ходе бурного обсуждения заявления Путина среди мировых экспертов «счета», предъявляемые гражданами западных стран к своей элите, конечно, касаются в первую очередь их внутренней повестки, но удивительным образом переплетаются с успехами России на международной арене.

Одним из направлений, которые демонстрируют кардинальное различие либерального и традиционного подходов, является развитие Арктики.

Русская Арктика

По словам канадского эксперта Мэттью Эхрета, автора статьи «Технократы и неоконы откликаются на Полярный Шелковый путь» на известном «диссидентском» портале ZeroHedge, Арктика наглядно показывает, как будет выглядеть мир ближайшего будущего, когда направление мирового развития станет еще сильнее определяться проблемой доступности дешевых ресурсов. Эксперт превознес политику России в Арктике и откровенно посмеялся над слабостями США и родной Канады в полярном регионе.

Широко известно, что классический капитализм не особо любит Север. Большая часть успешных капиталистических стран возникла и развилась в условиях весьма благоприятного климата. Тогда как, например, попытка построения капитализма в условиях пусть и омываемой Северо-Атлантическим течением, но прохладной Скандинавии породила феномен «скандинавского социализма», который при формальном соответствии признакам капиталистического уклада имеет много черт, противоположных классическому описанию капитализма.

Да и сама Арктика до последнего времени воспринималась мировым сообществом как «пустое пространство», на ледяных просторах которого европейцам и американцам абсолютно нечего делать. Там только русские, со своими непонятными ледоколами, атомными реакторами и страшным «сталинским ГУЛАГом», делали что-то интересное только им.

При этом более чем полувековой путь русского человека, который превратил Тюмень, Норильск, Ямбург, Уренгой, Ханты-Мансийск из глухих деревень в современные города, оказался для Запада практически незамеченным. Можно сказать, что западные либералы очнулись только тогда, когда в Европу полился мощный поток сжиженного природного газа с российского Ямала.

В этот момент всем стало окончательно ясно, что русские по настоящему вышли к берегам Арктики — и «подвинуть» их не получится никакими силами.

Китай — арктическая держава?

Не менее серьезную мину под капиталистический мировой порядок умудрился подложить Китай, который еще 20-30 лет назад на Западе воспринимали исключительно как дешевую «фабрику» для производства ширпотреба. На деле выяснилось, что опора на коллективизм и традиционные ценности куда более успешны в построении реальной, а не фантомной экономики, нежели либерализм с его «свободами», считающимися в европейских столицах чуть ли не «идеологией будущего».

Успехи Китая в экономике, которые он стабильно демонстрирует уже третье десятилетие, привели к ожидаемым результатам — а именно, к собственной субъектности Китая на мировой арене. При этом она оказалась разительно непохожа на англосаксонскую концепцию «ограбить и поработить», на которой и выросла либеральная идея. Китай предложил другим странам путь сотрудничества и равноправного взаимодействия, что в той же Арктике, например, вылилось в концепцию Полярного Шелкового пути.

Полярный Шелковый путь — это не просто очередная альтернатива существующим торговым путям, таким как маршрут через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды. В случае успешной реализации арктический торговый маршрут станет мощнейшей транспортной артерией на планете. Ее «кровоток» Запад не в силах перекрыть обычными способами морской блокады, которые он раз за разом применял против стран-изгоев и своих геополитических врагов.

Большая часть Полярного Шелкового пути — это российский Северный Морской путь, который в случае дополнения оконечными отрезками становится не просто каботажным маршрутом для нужд Крайнего Севера, но мировым коридором, связывающим Западную Европу с Юго-Восточной Азией.

Кроме того, даже без влияния эффекта глобального потепления увеличение грузопотока по СМП максимально облегчает задачу поддержания транспортной инфраструктуры на русском Севере. Напомним, пресловутый «северный завоз» никогда не был прибыльной затеей — отдача от северных богатств шла по другим каналам, в то время как обеспечение нормальной жизни людей в условиях арктического региона было осознанными инвестициями. Если же климат на Земле и в самом деле изменится на более мягкий и теплый, то значение СМП и Полярного Шелкового пути возрастет многократно.

США: воевать хочется, только нечем

Анализ ответных действий США и Канады, направленных на разрушение российско-китайского сотрудничества в Арктике, достаточно показателен. По заключению автора упомянутой статьи на ZeroHedge, в настоящий момент ни Вашингтон, ни Оттава не имеют внятной концепции противодействия политике Москвы и Пекина в Арктике.

Соединенные Штаты Эхрет характеризует и вовсе как «поджигателей войны». В частности, в качестве иллюстрации автор приводит цитату из выступления госсекретаря США Майка Помпео.

«Образ агрессивного поведения Китая в других местах должен настраивать нас на то, что мы должны делать и как это будет происходить к Арктике... Разве мы хотим, чтобы важнейшая арктическая инфраструктура в конечном итоге выглядела как разрушающиеся дороги, построенные Китаем в Эфиопии? Или мы хотим, чтобы Северный Ледовитый океан трансформировался в новое Южно-Китайское море? Такой подход Китая чреват милитаризацией и взаимными территориальными претензиями!» — цитирует автор главу Госдепа.

Заметим, что китайская сторона действительно строит дороги в Эфиопии — однако вовсе не предъявляет претензии на территорию этой африканской страны. Более того, свою позицию по Арктике Китай официально изложил еще в 2018 году, опубликовав так называемую «Белую книгу». В ней которой одним из пунктов было прямо прописано отсутствие территориальных претензий Китая в Арктическом регионе — при декларировании мирного исследования этой области и освоения ее богатств исключительно в сотрудничестве с полярными державами.

Так или иначе, но Помпео придется унять свой пыл. Ведь США сегодня не готовы к военному противостоянию в Арктике ни с Китаем, ни тем более с Россией. Несмотря на всю мощь американских ВМС, они практически бесполезны среди полярных льдов, смеется Мэттью Эхрет, так как в распоряжении Вашингтона сегодня имеется лишь один (!) действующий ледокол — в сравнении с четырьмя десятками у РФ. Американская же программа создания военных баз на Аляске скорее похожа на восклицание «Давайте делать хоть что-то!», нежели на разумное противодействие усилиям Москвы и Пекина.

«Зеленые» — плохие попутчики в мире белого безмолвия

Но что же другая «великая северная держава» — Страна Кленового Листа? Оттава в Арктике демонстрирует совсем другой подход, который автор статьи шуточно назвал «неолиберальной технократией». Впрочем, как признает сам Эхрет, ничего «технократического» в этом подходе нет и в помине — так как на деле канадские власти пытаются лишь ограничить продвижение России в Арктике с помощью различных юридических уловок и болтовни. А у себя дома де-факто подрывают процесс промышленного освоения Арктики, спонсируя различные псевдоэкологические программы по «озеленению» льдов.

Канадский эксперт потешается над юридическими претензиями своей страны на Северный полюс, которые она, в отличие от России, даже не потрудилась подкрепить научными исследованиями. В итоге это вылилось в истерику Оттавы по поводу российского флага, установленного на дне в районе Северного полюса, на оконечности хребта Ломоносова. Особенно смешно это выглядит на фоне реальных юридических действий России, которая в апреле 2019 года прошла первый этап согласования своей заявки о принадлежности морского дна в подкомиссии ООН и вполне может получить окончательное решение уже через две-три сессии.

В качестве примера «зеленого» подхода канадских властей, грозящего и вовсе подорвать арктические позиции второй по площади страны в мире, приводится экологическая вакханалия, развязанная Оттавой в нефтеносной провинции Альберта. Правящий кабинет Канады принял в июне 2019 года целый пакет «антинефтяных» законов, которые запрещают проход танкеров по Северо-Западному проходу, перенаправляют все доходы от государственных нефтепроводов на «зеленые» инициативы и фактически закрывают выдачу новых эксплуатационных и разведывательных лицензий по добыче углеводородов в районе канадской Арктики.

Как показывает Мэттью Эхрет, недальновидная политика канадских властей, помноженная на ползучую деиндустриализацию, которая началась еще четверть века назад, со вступления страны в торговый блок НАФТА, может и вовсе «выкинуть» Канаду из Арктики. Причем без какой-либо помощи России или Китая.

Не удивительно, но статья о проблемах США и Канады в Арктике завершается цитатой из выступления Владимира Путина на ПМЭФ 7 июля 2019 года.

«Для выработки более устойчивой и справедливой модели развития потребуются новые договоренности, которые не только, что называется, четко прописаны, но прежде всего соблюдаются всеми. Однако, убежден, разговоры о таком экономическом миропорядке останутся благими и пустыми пожеланиями, если мы не вернем в центр дискуссии такие понятия, как суверенитет, безусловное право каждой страны на свой собственный путь развития и, добавлю, ответственность не только за свое, но и за всеобщее устойчивое развитие», — заявил российский лидер.

Хочется верить, что российский голос разума в отношении Арктики не только будет услышан на Западе, но и в конце концов станет мейнстримом мировой экономической политики.