Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились в колонию общего режима. События дня. ФАН-ТВ

Из СИЗО в колонию Экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев наконец-то покинули СИЗО Бутырской тюрьмы. Но, к сожалению для них, отправились в места не столь отдаленные — не на свободу, а в колонию общего режима. Туда этапировали и других фигурантов дела: брата Александра Кокорина Кирилла, а также их общего знакомого Александра Протасовицкого, кстати, тоже футболиста, но из любительской лиги. Правда, скучать никому из них, похоже, не придется. Как сообщают СМИ, в колонии Белгородской области, куда выслали спортсменов, есть даже футбольное поле. Наконец-то «веселая компания» отдохнет от изолятора, где она находилась почти девять месяцев. А причиной тому громкое уголовное дело о хулиганстве: в октябре прошлого года, чересчур бурно отмечая годовщину дружбы, «тусовщики» избили в Москве несколько человек: водителя ведущей «Первого канала» и чиновников автопрома. Отделаться легким наказанием не удалось никому, братьев Кокориных приговорили к полутора годам заключения, Мамаев и Протасовицкий получили лишь на месяц меньше. Но благодаря тому, что день в СИЗО считается за полтора, все они выйдут на свободу уже к декабрю. Кстати, стоит отметить: вся эта история не помешала Мамаеву и Кокорину добиться уникальных спортивных успехов. Первый успел сыграть за сборную Бутырки (почти повторив судьбу Винни Джонса из фильма «Костолом»), а второй стал чемпионом России в составе «Зенита», находясь при этом в СИЗО. И вряд ли еще хоть один футболист похвастается такими достижениями.

Иркутску грозит потоп Стихийное бедствие, которое вот уже неделю беспокоит Иркутскую область, медленно, но верно подбирается и к самому Иркутску. В городе введен режим повышенной готовности, и причиной тому — не менее высокий уровень воды в реке Иркут. Увы, согласно прогнозам, он продолжит расти. Сейчас в столице региона подготовлены дамбы, тяжелая техника и транспорт на случай эвакуации. При этом наиболее сложная обстановка по области в целом сохраняется в Тулуне. И во многом причина тому — недостаток информации у населения: «Одной из главных причин гибели людей в Тулунском районе прокуратура признала недостаточное оповещение жителей. В течение вечера необходимо провести подворовой обход всех жителей Иркутска, которые попадают в зону подтопления. Эта задача стоит перед главами округов, участковыми, волонтерами», — говорит Дмитрий Бердников, мэр Иркутска. Наводнения в Иркутской области унесли жизни уже 20 человек, еще 15 пропали без вести. Более 600 пострадавших обратились за помощью к медикам. Масштабы ЧП, затронувшего даже соседний Красноярский край, сложно переоценить. Потоп захлестнул более 100 населенных пунктов и 10 тыс. жилых домов, причиной стал подъем рек из-за ливней и таяния снега в горах. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь населению и устранить последствия кризиса — сейчас эта задача стоит даже перед военными. Местные власти, кстати, уже подсчитали ущерб от стихии — лишь по предварительным оценкам он составляет 29 млрд рублей.