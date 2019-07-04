Захарова пообещала, что РФ в полном объеме выполнит обязательства перед ПАСЕ

Москва, 4 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о взносах России в ПАСЕ в 2019 году, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Россия прекратила платить взносы в ПАСЕ после того, как делегацию страны лишили голоса на сессиях организации. В этом году парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтверждается возвращение в полном объеме полномочий российской делегации. Журналисты поинтересовались у Захаровой, как будут осуществляться выплаты в 2019 году.

«За текущий 2019 год взнос был внесен, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России. — Полномочия были подтверждены в полном объеме. В целом российские обязательства будут выполнены».

За принятие российской резолюции проголосовали 116 парламентариев. Против документа выступили 62 парламентария. 15 человек воздержались.

Глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс добавил, что ПАСЕ отклонила все санкционные поправки в проект резолюции.

Делегация России в свою очередь впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее назвал три причины, почему делегации стран — членов ПАСЕ выступили за возвращение российской делегации.