МИД РФ заявил об отсутствии прогресса в выводе войск США из Сирии

Москва, 4 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ не зафиксировала никакого прогресса в выводе войск США из Сирии.

«Мы прогресс не фиксируем. Просто потому, что его можно зафиксировать, если ты понимаешь логику действий. И не только понимаешь, а можешь опереться на официальную позицию», — подчеркнула Захарова на брифинге 4 июля в столице.

По ее словам, со стороны США нет «четкой официальной позиции, которая говорила бы о сроках, количественных параметрах и других важных нюансах».

«Соответственно, ни о каком прогрессе говорить не приходится», — сказала Захарова, отметив, что российская сторона пытается «понять логику действий хотя бы на ближайшую перспективу по конкретному вопросу вывода или невывода американских войск с территории Сирии».

Напомним, вооруженный конфликт в САР длится с 2011 года. Правительственные войска освободили практически всю территорию страны от террористов. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами находится на территории Сирии с 2014 года, ее действия не согласованы с властями страны и не соответствуют резолюции Совета Безопасности ООН. В декабре минувшего года глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о выводе армии США из Сирии.