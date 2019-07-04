Сирия новости 4 июля 19.30: в Хомсе САА зачистила тайник с оружием боевиков, в Ракке обнаружена братская могила

Сирия, 4 июля. В Хомсе САА зачистила тайник с оружием боевиков, в Ракке обнаружена братская могила на 200 человек. ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам джихадистов в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям джихадистов в Идлибе и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хомсе зачистили тайник с оружием, оставленный радикалами.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: под огнем сирийских ВВС в Идлибе и теряет свои опорные пункты.

Международная коалиция: патрулирует воздушное пространство над Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере провинции ВВС Сирии продолжили серию боевых вылетов к расположениям джихадистов протурецких группировок. Во второй половине дня, согласно новостному порталу Masar Press Net, нанесли удары по деревне Шейх-Ахмад. Данные о потерях боевиков в живой силе или боевой технике пока что не поступали.

По данным местных источников, как передает Twitter-канал Euphrates Post, над городом Манбидж замечены самолеты международной коалиции, патрулирующие территории. Возможно американские покровители курдских отрядов начали патрулировать север провинции после того как курдские отряды несколько раз дали бой отрядам протурецких группировок.

Провинция Хомс

Обнаружен склад боеприпасов, оставленных боевиками, о чем сообщает новостной портал SANA. В ходе рейда инженерных подразделений сирийкой армии в провинции был обнаружен тайник с оружием в районе деревни Кишель, из которого были изъяты материал для изготовления взрывчатки, боеприпасов для орудий различных калибров, включая пулеметы и автоматы, в том числе американского производства. Тайник помогли обнаружить местные жители, которые сообщили о нем военным.

Провинция Идлиб

Военные самолеты и вертолеты сирийской армии бомбардируют позиции боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Кафр-Набаль, Кансафра, Аль-Бар, Маарет Ас-Син, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. Второй боевой вылет ВВС Сирии совершили к складам боеприпасов и опорным пунктам у города Маарет-Хурма, Хиш и Кафр-Саджна. В ходе авиналетов сирийским ВВС удалось разрушить ряд укреплений и огневых позиций радикалов.

Провинция Ракка

Как сообщил новостной портал Al Mаsdar, сирийской военной полицией было обнаружено еще одно захоронение недалеко от столицы провинции Ракка. Ранее этот город был «столицей» самопровозглашенного псевдо-халифата террористов ИГИЛ1. После освобождения Ракки осенью 2017 года, возле столицы и в провинции до сих пор находят обширные братские могилы, где захоранивались жертвы террористов. По данным корреспондентов Al Masdar, были найдены тела по меньшей мере 200 человек. Некоторые эксгумированные тела были в оранжевых комбинезонах, в которых традиционно облачали своих заложников террористы. Некоторые из жертв были побиты камнями, как установили судмедэксперты, прибывшие на место.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)