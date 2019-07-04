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Захарова назвала юридически ничтожным запрет официальным лицам Сербии на въезд в Косово

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Захарова назвала юридически ничтожным запрет официальным лицам Сербии на въезд в КосовоМосква, 4 июля. Власти непризнанной республики Косово приняли решение запретить въезд всем официальным лицам из Сербии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение юридически ничтожным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель властей Косово Йетлир Зуберай заявил, что решение о запрете на въезд было принято в связи с «гибридными угрозами, поступающими со стороны Сербии». Об этом написал на своей странице в Facebook.

Мария Захарова отметила, что Москва исходит из неизменной позиции в отношении суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также мирного урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244.

«Считаем попытки введения подобных запретов, в теории или на практике, абсолютно юридически бессмысленными, ничтожными и не способствующими мирному решению имеющихся проблем», — сказала Мария Захарова.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил нажим на страну со стороны Запада, который добивается признания Белградом независимости Косово. Посол подчеркнул, что при этом США и их союзники поощряют действия Косово, ведущие к нагнетанию напряженности.

Напомним, 17 февраля 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства.

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Автор: Герман Парло
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