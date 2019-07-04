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Трейлер фильма о легендарном советском вратаре Льве Яшине появился в Сети

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Трейлер фильма о легендарном советском вратаре Льве Яшине появился в Сети

Москва, 4 июля. Трейлер фильма о легендарном вратаре московского «Динамо» Льве Яшине опубликован в Сети. Премьера фильма состоится в 2019 году. Картина выйдет на экраны под названием «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Фильм расскажет о жизни и спортивной карьере вратаря сборной СССР по футболу. Режиссером спортивного биографического фильма является Василий Чигинский. Роль Яшина сыграл актер Александр Фокин, передает «Культуромания».

В составе сборной СССР Лев Яшин стал победителем Чемпионата Европы по футболу в 1960 году и Олимпийских игр в 1956 году. В 1963 году Яшин получил приз лучшего футболиста Европы — «Золотой мяч». Он является единственным вратарем, который был награжден «Золотым мячом». Яшин признан лучшим вратарем XX века по версиям FIFA, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.

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Автор: Артем Никулин
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