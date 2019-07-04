В Ватикане рассказали, о чем говорили Путин и папа Франциск

Ватикан, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин и папа римский Франциск обсудили вопросы межцерковных отношений. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Беседа продолжалась около часа. Были подняты также и некоторые актуальные проблемы международной жизни, но особое внимание стороны уделили ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле.

В РПЦ назвали эти переговоры очень важными и полезными. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям, пишет РИА Новости.