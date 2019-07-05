Глава ЛНР Леонид Пасечник выделит деньги на ремонт «Ледовой арены»

Луганск, 5 июля. Глава ЛНР Леонид Пасечник в рамках рабочей поездки ознакомился с состоянием столичного катка «Ледовая арена», являющегося филиалом Луганской комплексной детско-юношеской спортивной школы №2, и пообещал выделить деньги на ремонт здания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Руководитель республики в сопровождении главы администрации города Луганска Манолиса Пилавова осмотрел просевшую под ареной несущую плиту, пообщался с родителями юных воспитанников школы, а также провел рабочее совещание по вопросу предстоящего ремонта здания.

На встрече с родителями юных спортсменов Пасечник пообещал выделить из фонда главы республики деньги на ремонт просевшей несущей плиты в здании катка.

«Эту проблему мы решим, там в принципе сложностей никаких нет. Деньги я выделю, и сделаем мы это [ремонт] все вместе. Насколько я слышал, вы принимали участие в том числе в восстановлении данного ледового дворца после того, как он был разрушен в результате военных действий», — сказал глава республики.

В ходе рабочего совещания Пасечник поручил своей помощнице Марине Филипповой в сжатые сроки подготовить необходимые документы для выделения из фонда главы республики необходимых денежных средств на ремонт. Он отметил, что сохранение и развитие спортивной инфраструктуры республики является одной из важных задач власти.

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов констатировал, что проблема с проседанием грунта под «Ледовой ареной» существует уже третий год, однако сейчас она стала особо острой.

«Проблема связана с несущей плитой подо льдом. Ливневыми водами смывается грунт из-под плиты, произошла серьезная ее осадка. Леонид Иванович захотел лично посмотреть на эту проблему, встретился с родителями и пообещал всем, что из фонда будут выделены средства для ремонта «Ледовой арены».

Градоначальник отметил, что на спортивной «Ледовой арене» тренируется около 250 детей, которые с 2016 года уже завоевали 38 медалей.

«Это очень хороший показатель, поэтому сегодня мы всячески стараемся поддерживать детей, чтобы они занимались. Плюс в межканикулярный период ежедневно до трех тысяч детей приходят и бесплатно катаются. Поэтому мы знаем цену этому сооружению и очень хотелось, чтобы этот вопрос был решен и мы бы смогли сохранить «Ледовую арену» для наших детей».

Он пояснил, что завершить ремонтные работы в здании планируют к концу сентября, а все это время ледовый каток будет работать в обычном режиме.