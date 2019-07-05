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Глава ЛНР Леонид Пасечник выделит деньги на ремонт «Ледовой арены»

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Глава ЛНР Леонид Пасечник выделит деньги на ремонт «Ледовой арены»

Луганск, 5 июля. Глава ЛНР Леонид Пасечник в рамках рабочей поездки ознакомился с состоянием столичного катка «Ледовая арена», являющегося филиалом Луганской комплексной детско-юношеской спортивной школы №2, и пообещал выделить деньги на ремонт здания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Руководитель республики в сопровождении главы администрации города Луганска Манолиса Пилавова осмотрел просевшую под ареной несущую плиту, пообщался с родителями юных воспитанников школы, а также провел рабочее совещание по вопросу предстоящего ремонта здания.

На встрече с родителями юных спортсменов Пасечник пообещал выделить из фонда главы республики деньги на ремонт просевшей несущей плиты в здании катка.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выделит деньги на ремонт «Ледовой арены»

«Эту проблему мы решим, там в принципе сложностей никаких нет. Деньги я выделю, и сделаем мы это [ремонт] все вместе. Насколько я слышал, вы принимали участие в том числе в восстановлении данного ледового дворца после того, как он был разрушен в результате военных действий», — сказал глава республики.

В ходе рабочего совещания Пасечник поручил своей помощнице Марине Филипповой в сжатые сроки подготовить необходимые документы для выделения из фонда главы республики необходимых денежных средств на ремонт. Он отметил, что сохранение и развитие спортивной инфраструктуры республики является одной из важных задач власти.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выделит деньги на ремонт «Ледовой арены»

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов констатировал, что проблема с проседанием грунта под «Ледовой ареной» существует уже третий год, однако сейчас она стала особо острой.

«Проблема связана с несущей плитой подо льдом. Ливневыми водами смывается грунт из-под плиты, произошла серьезная ее осадка. Леонид Иванович захотел лично посмотреть на эту проблему, встретился с родителями и пообещал всем, что из фонда будут выделены средства для ремонта «Ледовой арены».

Глава ЛНР Леонид Пасечник выделит деньги на ремонт «Ледовой арены»

Градоначальник отметил, что на спортивной «Ледовой арене» тренируется около 250 детей, которые с 2016 года уже завоевали 38 медалей.

«Это очень хороший показатель, поэтому сегодня мы всячески стараемся поддерживать детей, чтобы они занимались. Плюс в межканикулярный период ежедневно до трех тысяч детей приходят и бесплатно катаются. Поэтому мы знаем цену этому сооружению и очень хотелось, чтобы этот вопрос был решен и мы бы смогли сохранить «Ледовую арену» для наших детей».

Глава ЛНР Леонид Пасечник выделит деньги на ремонт «Ледовой арены»

Он пояснил, что завершить ремонтные работы в здании планируют к концу сентября, а все это время ледовый каток будет работать в обычном режиме.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выделит деньги на ремонт «Ледовой арены»

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Автор: Светлана Бондарь
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