Украинцы извинились за фразу игрока венгерского клуба «одна москальская рожа ляжет»

Будапешт, 4 июля. Венгерский футбольный клуб «Халадаш» осудил украинского полузащитника Юрия Габовду, который оскорбил футболистов «Краснодара — 2» перед товарищеским матчем. Клуб принял решение отстранить Габовду от игры.

Габовда в своем аккаунте в Instagram записал «сторис» на украинском языке. Футболист в оскорбительной форме заявил о победе «Халадаша» в предстоящем матче, а также сообщил, что коэффициент на красную карточку составляет 1,01.

«Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет», — написал футболист.

Позже Габовда удалил запись в Instagram. Футболист в свое оправдание заявил, что его аккаунт якобы взломали.

На оскорбление в адрес соперника ответила пресс-служба «Халадаша». В венгерском клубе заявили, что осуждают действия украинского игрока.

«Наш клуб осуждает этот «пост», футбол должен быть вне политики. Юрий Габовда не сыграет завтра в товарищеском матче против «Краснодара — 2», — заявили в пресс-службе «Халадаша» в комментарии РИА Новости.

Украинец выступает за венгерский клуб с 2018 года. По итогам прошлого сезона 30-летний игрок в составе «Халадаша» занял последнее место в чемпионате Венгрии и понизился в классе.

Оскорбление украинского футболиста в адрес игроков «Краснодара – 2» вызвало возмущение у россиян. Болельщики «Краснодара» удивились, почему на слова Габовды не отреагировали в УЕФА.

«Тут УЕФА должна дисквалификацию дать минимум на полгодика», — уверен пользователь Ростовский.

Россияне отметили, что футболист в свои 30 лет играет за венгерский клуб и демонстрирует не самые выдающиеся результаты. Угрозы в адрес молодых российских футболистов из «Краснодара — 2» пользователи сочли как минимум неоправданными. Кроме того, болельщики отметили, что никто из российских футболистов не позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес соперника, тем более националистического характера.

«Не представляю, чтобы наш футболист подобное заявил», — отметил пользователь Блистательно.

«Диагноз удручающий — слава Украине головного мозга», — пишет Avaz K.

«Неужели он не понимает, что он и есть позор своей нации. Спорт вне политики», — возмутился Монарх.

Стоит отметить, что пользователи Сети с Украины признались, что им стыдно за выходку футболиста. Украинцы отметили, что таких как Габовда на Украине мало.

«Я украинец, и мне очень стыдно за этого глупца, ребят. Поверьте, нас таких меньше одного процента… Больше нечего сказать», — написал Arnell1.

«Краснодар — 2» сыграет с «Халадашем» в рамках сбора в Австрии. Матч состоится пятницу, 5 июля, в 19.00, сообщает «Царьград».