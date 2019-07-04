Захарова обвинила немецкую разведку в нагнетании вражды вокруг российских СМИ



Москва, 4 июля. Москва воспринимает доклад немецкой разведки об отечественных СМИ как очередной эпизод дискриминации российских журналистов в Германии, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Упомянутый доклад можно считать очередным этапом нагнетания атмосферы вражды и «токсичности» вокруг российских СМИ», — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что немецкая разведка обвиняет RT и Sputnik в пропаганде на территории ФРГ без предоставления каких-либо доказательств и оснований.

«Все эти заявления сделаны в докладе без предоставления каких-либо доказательств, фактов» - уверена Захарова.

Кроме того, она указала на то, что этот доклад очень похож на заявление союза журналистов Германии, словно был сделан «под копирку». Такие действия со стороны Германии спикер МИД РФ считает неприемлемыми, ведь происходит нарушение прав российских журналистов.

Она также выразила уверенность, что этот документ не должен остаться без реакции международных структур, в частности ОБСЕ.