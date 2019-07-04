МИД РФ подтвердил дату встречи Рябкова и Томпсон

Москва, 4 июля. Встреча заместителя главы российского МИД и заместителя государственного секретаря США Андреа Томпсон по стратегической стабильности состоится в Женеве 17–18 июля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге, который прошел 4 июля, она подчеркнула, что дату встречи Рябкова и Томпсон уже можно считать официально подтвержденной.

«Мы можем уже точно подтвердить дату встречи господина Рябкова и госпожи Томпсон — 17–18 июля в Женеве», — заявила Захарова.

Напомним, на переговорах в японской Осаке президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности и дали поручение внешнеполитическим ведомствам проработать возможность проведения соответствующих консультаций.