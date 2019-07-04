Главные новости 4 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 4 июля.

Навальный в своих политических амбициях неумолим. Поэтому он фактически пихает во власть всех, кто находится рядом. Не исключение и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Ху из Жданов: мошенник, коррупционер и директор ФБК.

Украинский солдат на учебных стрельбах без команды открыл огонь: один его сослуживец погиб и еще двое получили ранения. Украинский солдат расстрелял сослуживцев во время учений в Донбассе.

Пожар в аккумуляторном отсеке является основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ РФ, заявил глава МО РФ. Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом, где погибли моряки-подводники.

На дне Черного моря разместили скульптуры Александра Кокорина и Павла Мамаева. Россияне опустили Кокорина и Мамаева на дно Черного моря.

В Москве накрыли штаб по подделке подписей за кандидата в гордуму Любовь Соболь, а один из «рисовальщиков» описал свою работу. Милонов о подделке подписей за Соболь на выборах в Мосгордуму: Никто в здравом рассудке голосовать за нее не будет.

Пользователи соцсетей подвергли критике необычный купальник от американского бренда Cult Gaia. Пользователи соцсетей раскритиковали прозрачное бикини за 40 тыс. рублей.

В Крыму объяснили, почему Лондон ведет двойную игру, требуя от Москвы пустить международных наблюдателей на полуостров. В Крыму уличили власти Британии в двойной игре.

У Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) есть определенные ожидания после восстановления полномочий России. В Совете Европы рассказали, чего ожидают от возвращения России в ПАСЕ.

Росконтроль провел исследование растворимого гранулированного кофе на отечественных прилавках и выбрал лучший напиток. Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах.

Поклонники предположили, что певица Маша Распутина сделала пластическую операцию по изменению формы носа. Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников.