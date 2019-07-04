Россия и Япония договорились не разглашать детали обсуждения мирного договора

Москва, 4 июля. Москва и Токио договорились не разглашать детали переговоров сторон, на которых обсуждался мирных договор, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты отметили, что во время визита президента России Владимира Путина в Японию обсуждался мирный договор между странами. СМИ поинтересовались у Захаровой, есть ли в этом документе пункт об удалении американских военных баз.

«Мы договорились с Японией не разглашать детали переговоров», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

На встрече в Осаке Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметили прогресс в непростом диалоге по мирному договору. Российский президент отметил, что диалог на эту важную для обеих сторон тему будет продолжен.

Напомним, Москва и Токио ведут переговоры по мирному договору на основе декларации СССР и Японии, заключенной в 1956 году. Весной этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров был вынужден констатировать, что у стран остаются значительные расхождения во взглядах на этот документ.

Япония оспаривает принадлежность РФ четырех Курильских островов. Речь идет о Итурупе, Шикотане, Кунашире и Хабомаях, которые отошли СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за этого территориального спора Москва и Япония по-прежнему не могут подписать мирный договор.