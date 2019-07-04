Посол США в России намерен покинуть свой пост до конца 2019 года

Москва, 4 июля. Посол США в России Джон Хантсман покинет свою должность до конца 2019 года. Об этом сообщает «Слово и дело» со ссылкой на дипломатический источник.

По данным источника, Хантсман покинет должность посла в РФ и вернется в США до конца 2019 года.

10 июня американское издание Atlantic сообщило, что Хантсман планирует оставить пост посла США в России, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора штата Юта. Журналисты отмечают, что Хантсман уже занимал пост губернатора штата Юта с 2004 по 2009 год. Последние месяцы в политических кругах Юты активно обсуждается выдвижение кандидатуры Хантсмана на пост губернатора.

Стоит отметить, что Хантсман был назначен послом США в России в 2017 году. Тогда Хантсман заявил, что он планирует работать в должности посла до 2020 года, после чего намерен вернуться в США.

По мнению американских журналистов, у Хантсмана есть реальные шансы стать губернатором штата Юта, так как во времена работы на посту губернатора, его достигал 80%. Кроме того, местные республиканцы положительно относятся к Хантсману. При этом Хантсман является состоятельным человеком и может самостоятельно оплатить свою предвыборную кампанию.

За время работы послом Хантсман неоднократно делал антироссийские заявления. Так, в апреле 2019 года Хантсман заявил, что американские авианосцы помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру».