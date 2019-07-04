МИД РФ назвал цель нового вброса Лондона по «делу Скрипалей»

Москва, 4 июля. Новый информационный вброс со стороны Лондона по «делу Скрипалей» был приурочен к встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 в Осаке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она отметила, что МИД РФ обратил внимание на очередную публикацию BBC по так называемому делу Сергея и Юлии Скрипалей. Дипломат назвала цель этого вброса.

«Этот информвброс был приурочен к встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «на полях» саммита G20 в Осаке», — сказала Мария Захарова.

По ее словам, в материале британского издания появился «новый герой» — некий высокопоставленный сотрудник спецслужб. При этом ни о какой доказательной базе речи не идет, отметила Захарова, а Скотленд-Ярд намерен воздержаться от комментариев.

«Перестаньте сочинять детективные истории!» — призвала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Лондон по-прежнему отказывается от сотрудничества с Москвой по расследованию «дела Скрипалей». Дипломат подчеркнула, что Москва, как и прежде, будет требовать от британской стороны предоставления исчерпывающей информации о ходе расследования.

#Захарова: Обратили внимание на очередную публикацию BBC по «делу Скрипалей». Этот информвброс был приурочен к встрече Президента России В.В.Путина и Премьер-министра Великобритании Т.Мэй «на полях» саммита G20 в Осаке. <...> Перестаньте сочинять детективные истории! pic.twitter.com/qF7Z1ZXROI — МИД России ???????? (@MID_RF) 4 июля 2019 г.

Ранее в Японии состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер дал доходчивые объяснения британскому премьеру по «делу Скрипалей».

Напомним, весной 2018 года в Великобритании заявили, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон заявил об «отравлении» и обвинил в инциденте Россию, однако доказательств причастности РФ британская сторона так и не представила. Москва категорически отвергла все обвинения и предложила помощь в расследовании происшествия, однако Великобритания отказалась от содействия со стороны РФ.