Адвокат опроверг этапирование Мамаева и Кокорина в колонию

Москва, 4 июля. Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов опроверг этапирование своего подзащитного и футболиста «Зенита» Александра Кокорина в колонию в Белгородской области.

Ранее глава пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков сообщил, что футболисты «убыли к месту наказания». Бушманов подтвердил, что утром в среду осужденных увезли в СИЗО №3 в Белгороде.

Адвокат предположил, что футболисты уже прибыли в СИЗО. Он добавил, что следственный изолятор является промежуточным этапом, об этапировании в колонию родственникам осужденных сообщают по факту прибытия.

«Потом их отправят в одну из колоний общего режима, которая находится либо на территории самого Белгорода, либо Белгородской области», — рассказал адвокат в комментарии телеканалу «360».

Бушманов заявил, что пока неизвестно, в какую колонию будут переведены осужденные. На данный момент известно лишь, что спортсменов увезли из Москвы в Белгород.

В колонию в Белгородской области переведут всех фигурантов уголовного дела, в том числе брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого. Выбор колонии в Белгородской области не был случайным, в колонии есть футбольное поле. Супруга Павла Мамаева Алана рассказала, что ей пока не приходило уведомление об этапировании мужа в колонию.

Нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев в октябре минувшего года напали на водителя ведущей Первого канала и главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении футболистов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд приговорит Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, а Кокорина — к полутора годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что на дне Черного моря разместили скульптурные портреты футболистов. В народе скульптуры получили имена Александра Кокорина и Павла Мамаева.