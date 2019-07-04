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Путин проводит встречу с президентом Италии

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Путин проводит встречу с президентом Италии

Рим, 4 июля. Президент России Владимир Путин, вернувшись из Ватикана в Рим, проводит встречу с главой Италии Серджо Маттареллой.

Перед переговорами состоялась церемония приветствия Путина итальянским президентом.

Глава российского государства прибыл на переговоры с Маттареллой из Ватикана, где у него прошла встреча с папой римским Франциском.

В преддверии поездки Путина в итальянскую столицу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсудят вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.

После встречи с президентом Италии Путин проведет переговоры с председателем совета министров Джузеппе Конте. Также ранее сообщалось, что российский лидер заедет в гости к бывшему председателю совета министров Италии Сильвио Берлускони.

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Автор: Данила Копп
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