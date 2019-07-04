Киевские экономисты назвали очередное повышение пенсий «издевательством над людьми»

Ведущие киевские экономисты рассказали местным СМИ о том, чем на самом деле является обещанное правительством повышение пенсий на Украине с 1 июля. Они назвали этот шаг «безуспешной попыткой догнать цены» и «наглым предвыборным пиаром» со стороны власти. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, на днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что 2,5 миллиона украинских пенсионеров с 1 июля будут получать более высокие пенсии. Причем это повышение выплат будет якобы не одноразовым, а постоянным.

«С начала июля любая пенсия в стране будет составлять не менее 2000 гривен. С октября 2017 года это уже пятое повышение пенсий для украинцев. Таким образом, женщины с трудовым стажем более 30 лет, а также мужчины со стажем более 35 лет будут получать не менее 2000 гривен, — заявил он. — Если человек получал пенсию в 1900 гривен, то повышение для него составит 100 гривен, а если он получал 1500 гривен — то целых 500 гривен. При этом мы сняли с повестки дня повышение пенсионного возраста и дополнительное налогообложение пенсионеров».

Аналитики восприняли его слова крайне скептически. По мнению видного экономиста Виктора Скаршевского, в новом бюджете Пенсионного фонда Украины уже давно предусмотрены все повышения, в том числе и то, которое сделано с 1 июля.

«Гройсман себе в плюс ставит то, что отменен налог на пенсии работающим пенсионерам. Так сначала они сами его ввели, а потом отменили! — говорит эксперт. — Он также сказал, что «правительству удалось избежать повышения пенсионного возраста». На деле им не удалось ничего! Просто его завуалировали увеличением страхового стажа. Если у человека не будет его хватать, то ему будут платить не пенсию, а социальное пособие».

Чтобы понять, хватит или нет денег на это повышение пенсий, надо разделить вопрос на две части, говорит Скаршевский. Первая часть — индексация пенсий, которая заложена в бюджете Украины. Она производится два раза в год — с 1 июля и с 1 декабря. Прожиточный минимум индексируется на уровень инфляции — на 9,4%. Эти деньги в бюджете, естественно, предусмотрены. Прожиточный минимум с 1 июля стал 1936 гривен + 83 гривны, а с 1 декабря станет 2000 гривен ровно. Минимальная пенсия с 1 июля стала 1564 гривны, 1636 гривен — с 1 декабря. То есть реальная пенсия до прожиточного минимума опять не дотянет.

Экономист отметил, что реального повышения пенсий в бюджете Пенсионного фонда не предусмотрено, это все предвыборные обещания, подобно разовым доплатам перед президентскими выборами.

«Из-за этих шагов дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины в 2019-м будет самым высоким за всю историю независимости. Пенсионный фонд получит 182 миллиарда гривен дотаций из госбюджета. Сначала власти планировали уложиться в 167 миллиардов, но сейчас премьер Гройсман, пользуясь своим положением, решил сделать такой вот «непрямой подкуп избирателей-пенсионеров», — резюмировал Скаршевский.

В свою очередь финансовый эксперт Всеволод Степанюк уверен, что подобные заявления премьера — не более чем предвыборный пиар.

«Пенсионная реформа на Украине была проведена фактически в 2017 году, и осуществлено это было из рук вон плохо, — считает он. — Поэтому ее уже сейчас нужно исправлять, каким-то категориям людей выписывать отдельные пенсии. Но правда состоит в другом: с 1 июля минимальная пенсия составит 1564 гривны. То есть аж на 67 гривен больше, чем было. Иначе как издевательством над людьми назвать это трудно! По данным профсоюзов Украины, реальный прожиточный минимум в стране составляет 6000 гривен!»

Аналитик констатировал: финансовая катастрофа на Украине продолжается полным ходом. Так, ВВП страны с 2013 по 2019 год уменьшился на 39% (!). Общий валовый продукт государства шесть лет назад был на уровне 190 миллиардов долларов США. А на начало 2019-го стал… 136 миллиардов.

«В итоге реальные пенсии после всех «реформ» и повышений уменьшились в долларовом эквиваленте на 50% (!). И об этом почему-то никто из чиновников не говорит! Так же как власти не говорят о снижении Единого социального взноса — с 42% до 22%. К тому же из-за потери Крыма и части Донбасса в период с 2013 по 2018 год количество пенсионеров на Украине сократилось на три миллиона человек — с 14 до 11. Возникает вопрос: куда уходят бюджетные деньги?» — удивляется эксперт.

По его словам, сегодня госбюджет Украины дает субвенцию в Пенсионный фонд в районе 150 миллиардов гривен. Это примерно та сумма, которую он потерял от снижения ЕСВ.

«Кроме того, я считаю, что лучше было бы поднять пенсионный возраст, чем повысить «порог» трудового стажа до 35 лет мужчинам и до 30 лет женщинам. Получается, что через десять лет у половины украинцев вообще не будет никакого права на пенсию! Получать они смогут только мизерное социальное пособие. В условиях огромной скрытой безработицы и массовых выездов на работу за рубеж вскоре у очень малого числа украинцев будет нужный трудовой стаж», — считает Степанюк.

По мнению экономиста Андрея Новака, повышение пенсий с 1 июля — не повышение, а «фейковая», частичная индексация.

«Начиная с 2014-го, за пять с половиной лет, совокупная инфляция в стране, только по официальным данным, составила 125%. А в течение 2014–2016 годов у нас вообще не производилось индексации пенсий! Сейчас минимальная пенсия подрастет на 67 гривен, или 3,5%. Это все равно намного ниже официального уровня инфляции. По итогам первого полугодия 2019 года он составил 9%. А реальная инфляция — еще выше!»

По поводу последствий этого «повышения» для Пенсионного фонда эксперт заявил, что сейчас там уже есть дефицит в 67 миллиардов гривен, который будут покрывать из госбюджета. А за первые четыре месяца 2019 года затраты Пенсионного фонда оказались на девять миллиардов выше, чем планировалось.

«Это произошло сначала из-за «предвыборного» повышения пенсий перед президентской кампанией, а теперь еще и перед парламентской. В результате на конец года мы получим катастрофический дефицит бюджета!» — бьет тревогу Новак.

Кроме того, говорит экономист, никто сегодня не знает, как будет наполняться госбюджет во втором полугодии. Ведь впереди не только досрочные выборы в Раду, но и, с высокой вероятностью, досрочные местные выборы.