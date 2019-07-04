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Киевские экономисты назвали очередное повышение пенсий «издевательством над людьми»

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Киевские экономисты назвали очередное повышение пенсий «издевательством над людьми»

Ведущие киевские экономисты рассказали местным СМИ о том, чем на самом деле является обещанное правительством повышение пенсий на Украине с 1 июля. Они назвали этот шаг «безуспешной попыткой догнать цены» и «наглым предвыборным пиаром» со стороны власти. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, на днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что 2,5 миллиона украинских пенсионеров с 1 июля будут получать более высокие пенсии. Причем это повышение выплат будет якобы не одноразовым, а постоянным. 

«С начала июля любая пенсия в стране будет составлять не менее 2000 гривен. С октября 2017 года это уже пятое повышение пенсий для украинцев. Таким образом, женщины с трудовым стажем более 30 лет, а также мужчины со стажем более 35 лет будут получать не менее 2000 гривен, — заявил он. — Если человек получал пенсию в 1900 гривен, то повышение для него составит 100 гривен, а если он получал 1500 гривен — то целых 500 гривен. При этом мы сняли с повестки дня повышение пенсионного возраста и дополнительное налогообложение пенсионеров».

Аналитики восприняли его слова крайне скептически. По мнению видного экономиста Виктора Скаршевского, в новом бюджете Пенсионного фонда Украины уже давно предусмотрены все повышения, в том числе и то, которое сделано с 1 июля.

«Гройсман себе в плюс ставит то, что отменен налог на пенсии работающим пенсионерам. Так сначала они сами его ввели, а потом отменили! — говорит эксперт. — Он также сказал, что «правительству удалось избежать повышения пенсионного возраста». На деле им не удалось ничего! Просто его завуалировали увеличением страхового стажа. Если у человека не будет его хватать, то ему будут платить не пенсию, а социальное пособие».

Чтобы понять, хватит или нет денег на это повышение пенсий, надо разделить вопрос на две части, говорит Скаршевский. Первая часть — индексация пенсий, которая заложена в бюджете Украины. Она производится два раза в год — с 1 июля и с 1 декабря. Прожиточный минимум индексируется на уровень инфляции — на 9,4%. Эти деньги в бюджете, естественно, предусмотрены. Прожиточный минимум с 1 июля стал 1936 гривен + 83 гривны, а с 1 декабря станет 2000 гривен ровно. Минимальная пенсия с 1 июля стала 1564 гривны, 1636 гривен — с 1 декабря. То есть реальная пенсия до прожиточного минимума опять не дотянет.

Киевские экономисты назвали очередное повышение пенсий «издевательством над людьми»

Экономист отметил, что реального повышения пенсий в бюджете Пенсионного фонда не предусмотрено, это все предвыборные обещания, подобно разовым доплатам перед президентскими выборами. 

«Из-за этих шагов дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины в 2019-м будет самым высоким за всю историю независимости. Пенсионный фонд получит 182 миллиарда гривен дотаций из госбюджета. Сначала власти планировали уложиться в 167 миллиардов, но сейчас премьер Гройсман, пользуясь своим положением, решил сделать такой вот «непрямой подкуп избирателей-пенсионеров», — резюмировал Скаршевский.

В свою очередь финансовый эксперт Всеволод Степанюк уверен, что подобные заявления премьера — не более чем предвыборный пиар.

«Пенсионная реформа на Украине была проведена фактически в 2017 году, и осуществлено это было из рук вон плохо, — считает он. — Поэтому ее уже сейчас нужно исправлять, каким-то категориям людей выписывать отдельные пенсии. Но правда состоит в другом: с 1 июля минимальная пенсия составит 1564 гривны. То есть аж на 67 гривен больше, чем было. Иначе как издевательством над людьми назвать это трудно! По данным профсоюзов Украины, реальный прожиточный минимум в стране составляет 6000 гривен!»

Аналитик констатировал: финансовая катастрофа на Украине продолжается полным ходом. Так, ВВП страны с 2013 по 2019 год уменьшился на 39% (!). Общий валовый продукт государства шесть лет назад был на уровне 190 миллиардов долларов США. А на начало 2019-го стал… 136 миллиардов.

«В итоге реальные пенсии после всех «реформ» и повышений уменьшились в долларовом эквиваленте на 50% (!). И об этом почему-то никто из чиновников не говорит! Так же как власти не говорят о снижении Единого социального взноса — с 42% до 22%. К тому же из-за потери Крыма и части Донбасса в период с 2013 по 2018 год количество пенсионеров на Украине сократилось на три миллиона человек — с 14 до 11. Возникает вопрос: куда уходят бюджетные деньги?» — удивляется эксперт.

Киевские экономисты назвали очередное повышение пенсий «издевательством над людьми»

По его словам, сегодня госбюджет Украины дает субвенцию в Пенсионный фонд в районе 150 миллиардов гривен. Это примерно та сумма, которую он потерял от снижения ЕСВ.  

«Кроме того, я считаю, что лучше было бы поднять пенсионный возраст, чем повысить «порог» трудового стажа до 35 лет мужчинам и до 30 лет женщинам. Получается, что через десять лет у половины украинцев вообще не будет никакого права на пенсию! Получать они смогут только мизерное социальное пособие. В условиях огромной скрытой безработицы и массовых выездов на работу за рубеж вскоре у очень малого числа украинцев будет нужный трудовой стаж», — считает Степанюк. 

По мнению экономиста Андрея Новака, повышение пенсий с 1 июля — не повышение, а «фейковая», частичная индексация.

«Начиная с 2014-го, за пять с половиной лет, совокупная инфляция в стране, только по официальным данным, составила 125%. А в течение 2014–2016 годов у нас вообще не производилось индексации пенсий! Сейчас минимальная пенсия подрастет на 67 гривен, или 3,5%. Это все равно намного ниже официального уровня инфляции. По итогам первого полугодия 2019 года он составил 9%. А реальная инфляция — еще выше!»

По поводу последствий этого «повышения» для Пенсионного фонда эксперт заявил, что сейчас там уже есть дефицит в 67 миллиардов гривен, который будут покрывать из госбюджета. А за первые четыре месяца 2019 года затраты Пенсионного фонда оказались на девять миллиардов выше, чем планировалось. 

«Это произошло сначала из-за «предвыборного» повышения пенсий перед президентской кампанией, а теперь еще и перед парламентской. В результате на конец года мы получим катастрофический дефицит бюджета!» — бьет тревогу Новак.   

Киевские экономисты назвали очередное повышение пенсий «издевательством над людьми»

Кроме того, говорит экономист, никто сегодня не знает, как будет наполняться госбюджет во втором полугодии. Ведь впереди не только досрочные выборы в Раду, но и, с высокой вероятностью, досрочные местные выборы. 

«Президент Владимир Зеленский и его команда, используя высокий рейтинг, наверняка захотят привести своих людей и на местный уровень власти. А под выборы любая власть раздает социальные подарки. Повышают пенсии, монетизируют субсидии, вводят новые льготы. Поэтому я не исключаю, что вторая половина года принесет еще большие социальные выплаты, способные «похоронить» бюджет страны», — заключил Новак. 

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Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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