Три казака, два гетмана и картонный «Град»: как украинцы отпраздновали юбилей Конотопской битвы

Мероприятия, посвященные 360-й годовщине битвы под Конотопом, которые, согласно постановлению нынешней Верховной рады Украины, должны были стать «общенациональным праздником гордости», превратились в банальное шоу местных самодеятельных коллективов и откровенный пиар партий и движений, пытающихся заработать себе бонусы в преддверии выборов в высший законодательный орган страны. Абсолютное большинство рядовых украинцев, съехавшихся в Сумскую область практически со всех регионов и надеявшихся на личную встречу с депутатами, а также красочную историческую реконструкцию «победы над Московией», уехали восвояси в разочаровании. О том, что именно произошло под Конотопом в 2019 году, — в репортаже корреспондента Федерального агентства новостей.

Торжества в Шаповаловке (село под Конотопом, где в 1659 году войска гетмана Ивана Выговского одержали победу над русским войском князя Алексея Трубецкого) планировали посетить как лидеры украинских националистических организаций, так и спикер Верховной рады Андрей Парубий и министр культуры Украины Евгений Нищук. В рекламных буклетах, посвященных указанному мероприятию, его организаторы клятвенно обещали, что «масштабы действа впечатлят не только Украину, но и весь мир».

«Мы в точности воссоздадим все детали Конотопской битвы, и все увидят поверженных московитов, — утверждалось в одном из буклетов. — Кроме того, мы продемонстрируем единство украинского казачества и силу украинского оружия, и это должно испугать всех врагов Киева!»

Поначалу все проходило по сценарию, отраженному в том же буклете. Группа фактурных артистов, изображавших Выговского со товарищи, «успешно отразила» наступление русской конницы. Затем «победители» несколько раз выстрелили в сторону Москвы из пушек и поклялись «больше не пускать врага на родную землю». Затем чиновники областной, районной и городской администраций возложили цветы к могиле павшим украинским воинам и а капелла спели украинский гимн.

А вот далее сценарий был переписан, что называется, на лету. Как оказалось, глава Верховной рады на торжества приехать не смог из-за крайней загруженности на рабочем месте. Но о празднике он не забыл.

«Это большое событие и большая дата, которая напоминает нам о временах побед нашего великого народа», — отметил Парубий в своем приветственном письме.

Пан Нищук и вовсе не сообщил причины своего отсутствия. Устроители праздника призвали гостей «не волноваться» и пообещали, что «все остальное будет проходить по графику».

Не получилось. «Единство украинского казачества» в рамках фестиваля было фактически сведено на нет после того, как один из «полковников», пожилой мужчина по кличке Молот, обвинил своего подчиненного в краже бутылки водки и потребовал выпороть «потенциального вора». На защиту оскорбленного Молотом парня встали двое других казаков из соседних организаций. Разговор, который больше напоминал разборку 90-х годов прошлого века, состоял из фраз: «Я вот скоро стану гетманом и повешу тебя на твоем же ремне» и «А ты знаешь моего атамана? Он страху наводит даже на бандеровцев!» В своеобразное «вече» попытался вмешаться еще один «защитник», который заявил, что скоро именно он станет гетманом и лично будет контролировать всяческие фестивали, где пьяные казаки позорят погоны. При этом от блюстителя формы исходил стойкий запах перегара.

Определенный казус случился и с демонстрацией военной техники, на которую в качестве ознакомления представители ВСУ допустили детей. Некий маленький проныра каким-то удивительным образом продырявил игрушечной саблей боекомплект аналога системы залпового огня «Град» и тут же расплакался.

«Это ненастоящее, это картонка, вы всё врете!» — размазывая по лицу слезы, заявил малыш, обращаясь не то к собственным родителям, не то к стоявшим рядом солдатам.

При этом один из военнослужащих цинично заявил, что, если ребенок хочет увидеть что-либо настоящее, пусть отправляется в Донбасс.

Любопытно, что дежурившие на мероприятии полицейские пресекали любые проявления радикальной агитации. Поговаривают, что в Шаповаловку не пустили активистов организации «Тризуб Степана Бандеры» (запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), а число представителей «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) было сведено к минимуму. Впрочем, флагов других партийных организаций было предостаточно.

После праздничного концерта, «посвящения в молодые казаки» и всевозможных конкурсов представители партийных ячеек попытались организовать собственные «лектории», куда потенциальных избирателей зазывали приглашениями поесть шашлык и «выпить чарку» за исход запланированных на 21 июля нынешнего года выборов в Раду. Особой активности гости праздника в данном контексте не проявили.

«Я думала, [праздник] будет интереснее!»— резюмировала участница фестиваля, приехавшая в Сумскую область из Польши.

С ее мнением согласились как другие иностранные посетители, так и многие местные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.