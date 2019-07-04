Захарова рассказала о росте наркозависимых среди молодежи в странах Запада

Москва, 4 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что легализация легких наркотиков в некоторых странах привела к росту наркозависимых среди молодежи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова напомнила, что 26 июня был опубликован «Всемирный доклад о наркотиках», подготовленный Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

В докладе отмечается, увеличение смертности от наркотиков, а также рост объемов производства опиатов и синтетических наркотических средств. Кроме того, в докладе сообщается о негативных последствиях, вызванных легализацией марихуаны в некоторых странах Запада. Захарова отметила, что широкая доступность наркотиков привела к росту наркозависимых среди молодежи в этих странах.

По ее словам, Россия продолжит следовать курсу, который направлен на укрепление межгосударственного антинаркотического механизма.

«Россия намерена и впредь четко следовать курсу на укрепление межгосударственного антинаркотического механизма, основанного на трех профильных конвенциях ООН. Цель – построение мира, свободного от наркотиков, а не мира, терпимого к наркотикам», — пояснила Захарова.

Напомним, 26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Этот день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. Согласно «Всемирному докладу о наркотиках» за 2019 год, более 271 миллиона человек по всему миру употребляют марихуану, кокаин, опиум и синтетические наркотики. Ежегодно более 35 миллионов человек нуждаются в медицинской помощи из-за наркозависимости.