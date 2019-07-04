В Госдуме рассказали, как визит Путина в Италию изменит отношения с ЕС

Любой визит государственного уровня может решить широкий круг задач, которые связаны с развитием двусторонних, а нередко — и многосторонних отношений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков, комментируя визит президента России Владимира Путина в Италию.

В ходе рабочей поездки российский лидер встретился с папой римским Франциском, которая была посвящена конфликтам в Сирии и на юго-востоке Украины, а также диалогу Русской православной и Римско-католической церквей. В программу визита президента РФ также входит встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой, которая продлилась около полутора часов, и переговоры с председателем Совета министров Джузеппе Конте.

«В зависимости от того, насколько успешно будут продвигаться вопросы политического взаимодействия, экономического сотрудничества, насколько точнее и ближе будут позиции на международной арене по крупным глобальным проблемам, по проблемам и вопросам мировой политики, тем более благоприятные условия будут создаваться для разрешения сложных ситуаций», — пояснил Дмитрий Новиков Федеральному агентству новостей.

Санкционное давление на Российскую Федерацию является примером проблемных зон в современной мировой политике, заявляет парламентарий.

«Визит не носит целевую задачу обсуждения только проблем санкций. Но развитие контактов с Италией или с другими государствами европейского союза в любом случае будет способствовать улучшению взаимоотношений, а они могут сыграть свою роль в ослаблении санкционного давления», — заявил Дмитрий Новиков.

Представители России, несмотря на санкции, продолжали диалог со своими партнерами, и этот диалог недавно вылился в то, что значительная часть представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовала за возвращение нашей делегации в состав данной организации, причем проголосовала уверенным большинством, и, по сути, на тех условиях, которые выдвигались Москвой, добавил депутат.

«В данном случае международная практика и право были на нашей стороне. То же самое можно сказать о завершившемся сегодня втором международном форуме парламентаризма. Он показал, несмотря на участие целого ряда государств в политике, вектор которой задается в Вашингтоне, вести диалог можно на самых разных континентах. В той линии, которую задал для себя Вашингтон, встречается не просто непонимание, а неприятие и желание без лишних истерик навести порядок в сфере международных отношений», — резюмировал Новиков.

Учитывая обширную рабочую программу президента России в Италии, главы государств Европейского союза намерены двигаться по направлению к тесным интеграционным проектам в различных сферах, отметил депутат. В любом случае, выгоды улучшения взаимоотношений для обеих сторон очевидны.