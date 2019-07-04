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Захарова назвала дело Вышинского «цирком и унижением»

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Захарова назвала дело Вышинского «цирком и унижением»

Москва, 4 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело в отношении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского «цирком и унижением», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу журналиста из-за неготовности прокуроров. До этого сменились два обвинителя, которые в итоге «не успели ознакомиться» с материалами дела.

Мария Захарова отметила: не только Вышинский и его коллеги не понимают, «о чем в принципе» этот судебный процесс, если говорить об обвинениях. По ее словам, перерыв в деле из-за «неготовности» прокуроров говорит, что и сами гособвинители не понимают этого.

«Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителя СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины», — сказала Мария Захарова.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

В комментарии Федеральному агентству новостей адвокат журналиста Андрей Доманский перед заседанием 3 июля рассказал, что возле здания Подольского районного суда собрались представители националистических групп, которые хотели сорвать судебный процесс. Доманский отмечал, что обвинитель боялся очередного заседания и в последнее время действовал крайне нервозно.

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Автор: Герман Парло
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