Фанаты Собянина устроили флешмоб в поддержку мэра Москвы. ФАН-ТВ

В парке Зарядье анонимные фанаты Сергея Собянина провели флешмоб в поддержку мэра Москвы. Несколько десятков людей вышли на улицу в желтых футболках с надписью «Да здравствует Собянин!». Они считают, что недостаточно слов благодарности москвичи говорят Сергею Собянину, который так сильно преобразовал Москву во время своего руководства.

«Мне очень нравится Москва и то, что сейчас происходит в парках. Есть все для молодежи, везде есть Интернет, везде очень удобно, комфортно и мне кажется, Москва уже такой чисто европейский город, который превращается постепенно прям в Европу и даже лучше. Поэтому я и принял сегодня участие в этом мероприятии. Я пока что даже не знаю, чтобы в истории был какой-то мэр, который сделал бы такое, что есть сейчас на данный момент»,— говорит Павел Макин, москвич.

«Мы сегодня поддерживаем мэра нашей Москвы, потому что мы считаем, что он достойный человек и то, что он делает для нашего города — неоценимый вклад. Все развивается, сколько всего нового строится. Мы находимся сейчас в парке Зарядье и здесь очень красиво, и это же все строится не просто так, а для того, чтобы люди радовались. Я думаю, что вовремя руководства Сергея Семеновича Собянина, в городе было преобразовано много чего нового, интересного. Мы имеем большую возможность развиваться, у нас открыты все горизонты. Москва — это город будущего»,— поделилась Екатерина Саландаева, москвичка.

Своими действиями люди хотят выразить поддержку и доказать, что, благодаря деятельности Собянина, в Москве даже невозможное стало возможно. А также флешмоб приурочили к поддержке инициативы выдвижения столичного градоначальника на международный конкурс лучших мэров мира.