Российский легкий танк будет мощнее и «зубастее» аналога из США

Парад в честь дня независимости традиционно пройдет в США 4 июля. Впервые за долгие годы на центральных улицах Вашингтона будет демонстрироваться и бронетехника.

Специально для этого в ночное время в столицу Соединенных Штатов доставили боевые машины пехоты M2 Bradley. Ожидалось также, что к ним присоединятся основные боевые танки M1 Abrams. Но в ситуацию вмешалась городская администрация, и с танками в Вашингтоне «что-то пошло не так»…

Отнюдь не все американцы встретили «парадную броненовацию», инициатором которой выступил лично президент Дональд Трамп, с одобрением. В числе прочего высказывалась и претензия в том, что прибывшая в Вашингтон бронетехника является не самой новой.

Нет, не в том смысле, что на ней имеется ржавчина, хотя внимательные зрители подметили и такой момент, а в том, что M2 Bradley, да и те же M1 Abrams, были приняты на вооружение армии США уже достаточно давно, примелькались и какого-то «вау-эффекта» не вызывают.

Вот если бы власти показали что-нибудь новое… Например — легкий танк!..

Mobile Protected Firepower

Да-да, как ни странно, но во втором десятилетии XXI века американские военные вернулись к идее принятия на вооружение легкого танка. Точнее, они об этой идее не забывали с того момента, как на покой, то есть в металлолом, стали уходить легкие танки M551 General Sheridan.

Но, несмотря на многочисленные проекты и фантастические суммы, потраченные на разработку прототипов, нового серийного легкого танка американская армия к 4 июля 2019 году так и не получила.

В конце 2018 года американское военное командование для реализации очередной программы по разработке легкого танка MPF (Mobile Protected Firepower) выбрало двух подрядчиков — компании BAE и General Dynamics. Предполагается, что они за 14 месяцев должны создать прототипы новых боевых машин.

К последним предъявляются следующие требования:

— масса менее 30 тонн;

— возможность транспортироваться военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster III;

— бронирование, способное выдерживать попадания РПГ и 30-мм снарядов;

— комплекс вооружения, включающий 105-мм или 120-мм орудие;

— способность поражать не только разнообразные «шахид-мобили», «технички» и «гантраки», используемые террористическими организациями в Северной Африке и на Ближнем Востоке, но и бронетехнику, а также огневые точки.

Ожидается, что в 2022 году полевые испытания прототипов нового легкого танка будут закончены. По их результатам Пентагон выберет лучший образец, который и станет базовым для запуска машины в серийное производство.

Считается, что для удовлетворения потребностей армии США в легких танках хватит приблизительно 500 машин, первые из которых поступят в войска к 2025 году.

В общем, к разочарованию многих американцев, новый легкий танк армии США мог бы сегодня появиться на улицах Вашингтона исключительно в фантастических снах…

Противоречивый «Спрут»

А вот в России новый легкий танк вполне имеется. В роли такового выступает впервые публично показанная общественности в 2015 году модернизированная 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25М «Спрут-СДМ1» для Воздушно-десантных войск.

Вообще-то, исходно ВДВ хотели получить как раз легкий танк. Но, поскольку заказчиком опытно-конструкторских работ являлось Главное ракетно-артиллерийское управление, не имевшее полномочий для разработки танков, тему ОКР обозначили как «противотанковое самоходное артиллерийское орудие». Которое в 2005 году и было принято на вооружение под названием 2С25 «Спрут-СД».

Эта машина вызвала много споров. Кто-то считал новую САУ слишком громоздкой для авиадесантной бронетехники. Кто-то сетовал на тонкость брони… Словом, мало кто удивился, когда САУ, чуть ли не сразу после ее появления в войсках, отправили… на модернизацию.

Конструкторы «скрестили» «Спрут-СД» с боевой машиной десанта БМД-4М, после чего и появилось САУ «Спрут-СДМ1», способное плавать, десантироваться парашютным способом и т. д.

Обновленный «Спрут» имел следующие тактико-технические характеристики:

— экипаж три человека;

— масса менее 19 тонн;

— скорость по шоссе до 70 км/ч;

— возможность преодолевать водные преграды со скоростью 7,5 км/ч и вести прицельный огонь из пушки на плаву;

— живучесть и защищенность на уровне боевой машиной десанта БМД-4М;

— вооружение, включающее 125-мм гладкоствольное орудие-пусковую установку 2А75-1, спаренный и дистанционно управляемый 7,62 мм пулемет ПКТМ, полуавтоматический ракетный комплекс с запуском из ствола пушки и управлением ракеты по лучу лазера;

— заряжание пушки автоматическое из автоматической укладки;

— всесуточные тепло-телевизионные оптико-электронные прицелы с независимой стабилизированной линией прицеливания, со встроенным дальномером и вычислителем.

Не танк становится танком

Помнится, на III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» корреспондент Федерального агентства новостей спросил главного конструктора «Спрута» Валерия Езерского, что его машина собой представляет.

Валерий Владимирович на этот вопрос ответил так:

«По своему основному вооружению «Спрут» находится на уровне основного боевого танка Т-90МС, а по удельной мощности существенно его превосходит. Что такое «Спрут»? Это очень маневренная, очень легкая — всего 18,5 тонн — машина, которая легко преодолеет любые дороги, мосты и реки. ПТ-САУ «Спрут» был назван лишь в силу необходимости. На деле же «Спрут» — это легкий плавающий танк. И в роли такового он может достойно заменить устаревший, а потому снятый с вооружения ПТ-76».

Звучало это весьма оптимистично. Но российские военные не торопились принимать пусть и весьма «зубастый», но очень уж слабобронированный «Спрут-СДМ1» на вооружение. То обстоятельство, что во время проведения «Армии-2019» на табличке подле «Спрута-СДМ1» появилась приписка «Легкий плавающий танк», ситуацию тоже никак не изменило.

Новый поворот в этой истории произошел лишь 27 июня 2019 года, когда главный конструктор АО «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Сергей Абдулов сообщил следующее:

«Ведутся работы по созданию на базе «Спрут-СДМ1» легкого неавиадесантируемого, но плавающего танка. Новая машина получит, по сравнению со «Спрутом», усиленную защиту и иную ходовую часть — будет использована торсионная подвеска от БМП-3, являющаяся более надежной и менее прихотливой, чем гидропневматическая у «Спрута».

Абдулов добавил, что «оружие на машине останется прежним».

Итак, востребованность «Спрута-СДМ1» в отечественных ВДВ все еще остается под вопросом. Ну, а раз так, то почему бы действительно не отказаться от ограничений, накладываемых на конструкцию машины способностью к десантированию парашютным способом?

Это позволит не только заменить у «Спрута» гидропневматическую подвеску на торсионную, но и существенно повысить уровень защищенности машины. Причем не только за счет увеличения толщины бронирования, но и путем оснащения нового легкого танка комплектом динамической защиты. Таким образом будет хотя бы частично ликвидирована главная «ахиллесова пята» машины — слабая защищенность.

Не исключено, что в итоге уровень защищенности перспективного российского легкого танка, созданного на базе САУ «Спрут-СДМ1», «подтянется» до уровня требований американской программы MPF. Подобные действия, конечно, приведут к заметному росту массы машины. Но при условии отказа от способности легкого танка к десантированию парашютным способом утяжеление машины не представляется критичным.

Что же до «убойности» комплекса вооружения, то по этому показателю «Спрут-СДМ1» уже сейчас превосходит требования, заложенные американцами в программу MPF. По крайней мере, так считали опрошенные ФАН на полях «Армии-2019» специалисты.

При этом они акцентировали внимание на том, что комплекс вооружения «Спрута» уже отработан и существует в железе, в то время как комплекс вооружения прототипов перспективных американских легких танков еще лишь предстоит создать.

Для морпехов и разведчиков

Прокомментировать ситуацию с ренессансом легких танков ФАН попросило главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковника в запасе Виктора Мураховского.

— Виктор Иванович, неужели легкие танки вновь возвращаются «в моду»?

— Да, потребность в легких танках сейчас есть.

— Разве гусеничные БМП, а также колесные «Страйкеры» и иже с ними не закрывают эту тактическую нишу?

— Гусеничные боевые машины пехоты и колесные боевые бронированные машины имеют менее мощный комплекс вооружения, чем легкие танки. Ну, а у американских «Страйкеров» хуже проходимость вне дорог, чем у техники на гусеничном шасси.

— Будет ли востребован плавающий неавиадесантируемый легкий танк, созданный на базе САУ «Спрут-СДМ1»?

— Думаю, что такой плавающий легкий танк с вооружением основного танка вполне будет востребован. Например, в морской пехоте, в Сухопутных войсках на театрах военных действий со сложными физико-географическими условиями, в разведподразделениях тактического уровня.

— Имеется ли у перспективного российского плавающего легкого танка экспортный потенциал?

— Конечно, имеется. Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Индия, Малайзия и подобные им страны с островами, джунглями, рисовыми чеками и иными условиями, затрудняющими применение основных боевых танков. Полагаю, там легкий плавающий танк на базе «Спрута» будет очень к месту.