Цекало бросил трубку, услышав о разводе Лолиты с пятым мужем

Продюсер Александр Цекало бросил в раздражении трубку, едва услышав об очередном разводе своей экс-супруги, певицы Лолиты Милявской. Разговор он вел с корреспондентом Федерального агентства новостей, попросившим известного шоумена прокомментировать скандальное решение его бывшей жены.

Взяв трубку, Цекало спокойно выслушал представление журналиста, а на вопрос, удобно ли ему разговаривать, ответил с небольшим промедлением, попросив перезвонить через несколько часов. Однако звонок он не прервал и продолжил слушать собеседника.

«А можно буквально один вопрос по поводу развода Лолиты…» — обратилась к Александру Евгеньевичу корреспондент ФАН.

И тут, едва услышав новость, он немедленно прервал разговор без каких-либо объяснений.

Ранее 55-летняя исполнительница написала в своем Instagram о расставании с 43-летним Дмитрием Ивановым. По ее словам, такое решение было принято, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». Она также обратила внимание, что в последнее время они с супругом относились друг к другу «очень ровно».

Лолита назвала «замечательным» своего последнего избранника и пожелала ему всего самого лучшего, отметив, что пока не стремится искать «новое приключение».

Напомним, Иванов был пятым мужем знаменитости. Первым стал актер Александр Беляев, с которым она создала брак, еще будучи студенткой, вторым был Виталий Милявский, а третьим — сам Цекало. Брак с шоуменом стал самым продолжительным для певицы — 12 лет. Кроме того, в этих отношениях Лолита родила дочь Еву. Ее четвертым мужем был бизнесмен Александр Зарубин.