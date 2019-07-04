Путин покинул Ватикан после встречи с папой римским

Ватикан, 4 июля. Президент России Владимир Путин после встречи с папой римским Франциском покинул Ватикан, сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Смирнов опубликовал в Twitter видео, на котором папа римский провожает Путина. Перед уходом понтифик и Путин пожали друг другу руки и обменялись парой фраз.

Путин покинул Ватикан: Папа Франциск проводил президента России pic.twitter.com/7dvEoYod1i — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 июля 2019 г.

Напомним, в четверг российский лидер прибыл в Рим. Путин также заехал в Ватикан, где провел встречу с Франциском. Их разговор длился почти час. После беседы в Папской библиотеке Апостольского дворца Путин и Франциск обменялись подарками.