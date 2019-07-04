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Путин покинул Ватикан после встречи с папой римским

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Путин покинул Ватикан после встречи с папой римским

Ватикан, 4 июля. Президент России Владимир Путин после встречи с папой римским Франциском покинул Ватикан, сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Смирнов опубликовал в Twitter видео, на котором папа римский провожает Путина. Перед уходом понтифик и Путин пожали друг другу руки и обменялись парой фраз.

Напомним, в четверг российский лидер прибыл в Рим. Путин также заехал в Ватикан, где провел встречу с Франциском. Их разговор длился почти час. После беседы в Папской библиотеке Апостольского дворца Путин и Франциск обменялись подарками.

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Автор: Сергей Петров
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