Захарова напомнила о бесплатных электронных визах в Калининградскую область для иностранцев

Москва, 4 июля. Жители 53 иностранных государств с 1 июля этого года могут оформлять электронные визы для посещения Калининградской области, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этой возможностью уже воспользовались граждане ряда стран. Добро пожаловать», — добавила дипломат.

Дипломат напомнил, что электронные въездные документы можно оформить на специализированном сайте российского внешнеполитического ведомства. Срок рассмотрения и оформления визы происходит в течение четырех дней. Виза действует 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории региона составит 8 дней.

Ранее калининградский министр по культуре и туризму Андрей Ермак сообщил журналистам, что уже 1 июля на бесплатные электронные визы было подано свыше 150 заявок. По его данным, больше всего обращений поступило из Литвы, Германии и Норвегии.

При этом в литовских СМИ уже появились призывы не соблазняться бесплатными электронными визами и не ездить в Калининградскую область. Литовцев попытались напугать «угрозами вербовки российскими спецслужбами» и «провокациями». Однако данные, приведенные Ермаком, говорят о том, что запугать жителей прибалтийской страны не получилось.

Первая обладательница электронной визы прибыла в Калининградскую область вечером 3 июля. Ею оказалась гражданка Польши. Затем несколько иностранных граждан с электронными визами прибыли с литовской стороны, рассказала «Российской газете» руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. По ее данным, всего за трое суток было подано уже более двух тысяч заявок.