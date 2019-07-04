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Минздрав РФ объяснил необходимость самолета Falcon 7X

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Минздрав РФ объяснил необходимость самолета Falcon 7X

Москва, 4 июля. Французский самолет Falcon 7X наиболее подходит по техническим характеристикам для санавиации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России. 

Ранее СМИ сообщили, что глава Минздрава Вероника Скворцова обратилась к Кабмину с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства, подотчетного министерству, самолет Falcon 7X. Как отметили в министерстве, французское воздушное судно в два раза превосходит SSJ100 по дальности полета, сообщил Infox.ru.

В сообщении говорится, что спецборт Ан-74, который использовался агентством в последние годы, в данный момент «законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства», сообщил «ФедералПресс».

Отмечается, что в ФМБА проанализировали различные самолеты и пришли к выводу, что самым подходящим будет Falcon 7X. Необходимость именно в этом летательном аппарате объяснили тем, что он способен осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и стоит он меньше, чем аналоги.

«С учетом потребностей агентства, когда необходима… чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолета именно этой модели наиболее целесообразным», — добавили в министерстве.

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Автор: Данила Копп
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