Житель Хамы рассказал ФАН о жестоких ударах боевиков из Идлиба по гражданам Сирии

Разрушения домов, гибель и страдания от потери близких людей — вот что ежедневно вынуждены терпеть мирные жители в городах и деревнях, граничащих с Идлибской зоной деэскалации. За последний месяц Мхарде в провинции Хама обстреливали по меньшей мере 9 раз. Житель этого города Юсеф Скаф рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии об одном из таких эпизодов.

Вечером 29 июня он сидел неподалеку от дома, перед которым упала ракета. На улице играли дети. Вдруг где-то на соседней улице прогремел взрыв. Все сразу бросились в укрытия, но многие спрятаться не успели. Следующая ракета упала прямо перед домом, где меньше минуты назад находились дети. В результате взрыва произошло обрушение подвала. Хорошо, что на тот момент там никого не было.

В итоге несколько детей получили легкие осколочные ранения. Им повезло, что ракеты, выпущенные в тот день по Мхарде террористами, были изготовлены в кустарных условиях и имели невысокую мощность.

Тем не менее, добавил мужчина, джихадисты далеко не всегда используют такие маломощные снаряды. Так, примерно неделю назад жилой дом был полностью разрушен во время очередного обстрела, проведенного, видимо, после доставки новой «посылки» из-за рубежа на позиции исламистов.

Юсеф рассказал, что огонь ведется преимущественно боевиками из группировки «Джейш Аль-Изза», дислоцирующимися в районе населенного пункта Аль-Латамина. Данная исламистская организация непосредственно связана с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ).

По мнению местных, боевики посредством систематических обстрелов пытаются держать в страхе мирных жителей, чтобы те не оказывали помощь и поддержку правительственным войскам САР, приступившим к освобождению северных районов Хамы.

Другие отмечают, что город Мхарде, который является христианским центром арабской республики, обстреливается намного чаще других прифронтовых населенных пунктов, и это не может не быть связано с вероисповеданием значительной части местного населения.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что религия — это та тема, на которой главари террористических организаций постоянно спекулируют в угоду собственным финансовым интересам. Такое мнение он высказал в интервью ФАН.

«На протяжении сирийского конфликта всегда чувствовалась попытка придать противостоянию религиозный аспект. Лидеры вооруженных группировок пытались лучше мотивировать своих боевиков, навязывая им какие-то идеи, основанные на искаженном понимании ислама. Финансируемая из-за рубежа война против официального Дамаска изображалась перед рядовыми радикалами как борьба с «неверными», как джихад. Однако, как пишут многие мусульманские богословы, данное понятие нельзя понимать так узко. В действительности оно подлежит более широкой интерпретации и не всегда равно кровопролитию, обозначая, скорее, битву с пороками и несправедливостью», — отметил наш собеседник.

Важно понимать, что в САР не произошло какого-то столкновения идеологий, разделившего людей в стране на лагеря. Это лишь ширма, которая скрывает настоящую картину — иностранных интервентов, воюющих чужими руками за свои узкие геополитические интересы против законной власти другого независимого государства.

«Некоторые называли происходящее в Сирии не борьбой с терроризмом, а религиозной войной, но я уверен, что это совершенно не так. Аспект веры включается больше тогда, когда боевикам нужно завербовать себе новых сторонников или сформировать отряды смертников. Кроме того, религия как бы дает радикальным исламистам право объявить «неверными» не только христиан, но и мусульман, которые исповедуют ислам якобы как-то не так. Но на самом деле это лишь инструмент в руках так называемых идеологов боевиков, которые в действительности исполняют политический заказ кураторов извне в обмен на обещанные материальные блага или влияние в случае успеха», — резюмировал Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.