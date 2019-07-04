Бывший юрист ФБК не верит в темпы сбора подписей Соболь

Москва, 4 июля. Кандидаты в депутаты Мосгордумы, а также сотрудники так называемого ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов знают, что не соберут необходимое число подписей, поэтому готовят новый скандал, заявил Виталий Серуканов, бывший юрист фонда блогера Алексея Навального.

Серуканов напомнил, что однажды Соболь уже пыталась баллотироваться в депутаты, однако на этапе сбора подписей ее план провалился: одиозная дама признала поражение и сняла свою кандидатуру. Однако в этот раз соратница Навального, набравшись опыта, намерена идти до конца: она планирует любыми правдами и неправдами попасть на выборы, в противном случае — устроить скандал.

Экс-юрист ФБК отмечает, что количество подписей в ее поддержку, о которых заявляет Соболь, нереально.

«Это все похоже на «сказки Венского леса», — уверяет он. — Это просто предлог для того, чтобы люди поверили в то, что они реально собирали голоса».

Информацию подтвердил связавшийся с Федеральным агентством новостей мужчина по имени Павел. Он рассказал о работе, которую ему предложила некая Ольга Ключникова. За две тысячи рублей в день нанятые Ключниковой люди в одной из столичных квартир подделывали подписи в поддержку Соболь и Жданова.

Павел считал новую знакомую организатором со стороны и согласился на подработку. Группе из трех человек необходимо было заполнять по 40 листов в день.

На четвертый день работы Павла «фабрику подписей» накрыли сотрудники правоохранительных органов. На «недобрую квартиру» пожаловались соседи из-за вечного шума.

«Сотрудники из центра «Э» показали ее фото вместе с другими сотрудниками «ФБК» Навального. Эта девушка — Ольга Ключникова, — вспоминает Павел. — Она работает в ФБК и, кажется, на Соболь лично. Все время дерганая была, за телефоны бесконечно хваталась».

Сама Ключникова и ее помощники, отключив все телефоны, исчезли, подставив своих «подчиненных», сделав их крайними в решении образовавшихся проблем. Павел признался, что не до конца осознавал, на какое преступление согласился.

«Больше никогда на такое не подпишусь, — признается он. — И другим не советую. Люди, вас просто подставят, как меня. Это не стоит пары тысяч в день».

Павел подтвердил, что подписи подделывались в поддержку не только Соболь, но и Жданова.

«Человек [Жданов] ничего не может предложить людям, и все об этом говорят. Но он все заставил своими точками, — комментирует ситуацию Серуканов. — При этом совершенно не видно, что он собирает подписи, что кандидаты ходят по квартирам и так далее. Иван Жданов этого не делает».

Экс-юрист ФБК убежден, что Жданов и не ставит целью собрать подписи: он знает, что необходимые бумаги ему «нарисуют». При проверке документов обман, конечно же, всплывет, однако к этому в банде Навального готовы: это даже можно назвать одной из целей ФБК.

«Они выстроили для себя удобную матрицу — они могут сейчас сдать подписи любого качества и потом начать кричать: «Ужас, нас не пустили, демократия в опасности!», — приводит слова Серуканова Nation News. — Это позиция дешевых уличных террористов, которые ничего предложить не могут кроме хорошего, доброго скандала».

И Павел, и Серуканов отметили, что жители столичных округов, от которых выдвигаются Соболь и Жданов, даже не знают, кто это такие. А те москвичи, кто знаком с их деятельностью, считают их персонажами, которые сделали себе имена на грязных скандалах и провокациях. Шансы набрать подписи у обоих «кандидатов» ничтожны.

К подделке подписей в Московской городской думе готовы. Депутат Леонид Зюганов отметил, что всегда найдутся кандидаты, которые хотят попасть в парламент легчайшим и незаконным путем.