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МИД РФ выразил протест Токио из-за неправильного обозначения Курил

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МИД РФ выразил протест Токио из-за неправильного обозначения Курил

Москва, 4 июля. МИД РФ направил ноту протеста Токио из-за обозначения южных Курильских островов территорией Японии в материалах к саммиту G20 в Осаке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«2 июля в МИД России дипломату посольства Японии была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной при освещении саммита G20 в Осаке материалов, в которых южные Курильские острова Российской Федерации обозначены как территория Японии», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова сообщила, что в ноте указывалось злоупотребление Токио ролью председателя G20 для продвижения необоснованных территориальных претензий к России. В МИД РФ подчеркнули, что действия Токио идут вразрез с официальной позицией, которую высказывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Захарова добавила, что подобные действия со стороны Токио могут негативно сказаться на российско-японских взаимоотношениях.

Видеоролик с Курильскими островами в составе Японии появился сначала на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а позже — на официальном сайте «Большой двадцатки».

Напомним, Курильские острова на протяжении последних десятилетий являются главной проблемой в отношениях России и Токио. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия, в свою очередь, заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, суверенитет РФ над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет спускать свой флаг над Курилами, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.

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Автор: Герман Парло
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