Путин и Папа Римский обменялись подарками в Ватикане

Ватикан, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после продолжительной беседы в Папской библиотеке Апостольского дворца.

Глава российского государства подарил Папе Римскому икону, на которой изображены апостолы Петр и Павел, а также диск с фильмом «Грех» режиссера Андрея Кончаловского о жизни великого скульптора и художника Микеланджело. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Понтифик преподнес российскому президенту Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата с цитатой «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне» из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года. Отмечается, медаль посвящена столетней годовщине окончания Первой Мировой войны. Также Папа Римский Франциск подарил Путину офорт с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Италию. В графике президента РФ значатся переговоры с итальянским лидером Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Также Путин примет участие в заседании форума-диалога гражданских обществ России и Италии.