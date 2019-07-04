Партия Зеленского предложила создать комитет Рады по реинтеграции Донбасса

Киев, 4 июля. Кандидаты в депутаты Рады от партии «Слуга народа» предложили создать отдельный парламентский комитет, который будет заниматься вопросами реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«В Верховной Раде нужно создать отдельный комитет по реинтеграции Донбасса», — заявил представитель партии «Слуга народа» в Донецкой области Владимир Воронов.

По его мнению, создание такого комитета позволит ускорить принятие решений, связанных с реинтеграцией Донбасса. Представитель партии в Луганской области Максим Ткаченко поддержал данную инициативу, выразив уверенность, что она позволит прекратить гражданскую войну на Украине.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали масштабную военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли около 13 тысяч человек, порядка 24 тысячи получили тяжелые ранения. Кроме того, жертвами гражданской войны на востоке Украины стали 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.

В феврале 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время, а также наделяет ДНР и ЛНР статусом «временно оккупированных территорий». Кроме того, закон запрещает переговоры с представителями республик Донбасса.

Позднее глава специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса не обеспечивает защиту прав человека, так как он является дискриминационным.