МИД РФ потребовал от Киева обеспечивать безопасность СМИ после обстрела журналистов в Донбассе

Москва, 4 июля. Министерство иностранных дел РФ требует от украинских властей выполнения обязательств по обеспечению безопасности работников СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские СМИ несколько раз попадали под огонь ВСУ. На западной окраине Донецка три корреспондента попали под обстрел украинских военных. Напоминаем, что только Киев несет ответственность за безопасность журналистов на территории Украины», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Во вторник стало известно, что журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел ВСУ в населенном пункте Александровка, который расположен на западных окраинах Донецка. Журналисты отправились в Александровку снимать последствия ночного и утреннего обстрелов в населенном пункте. Сотрудники ВГТРК не пострадали.

По словам местных жителей, ВСУ продолжают регулярно наносить минометные удары по населенному пункту. При обстреле украинские силовики используют минометы калибра 120 миллиметров.

Ранее заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, комментируя обстрел ВСУ, заявил, что Россия не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими силовиками в Донбассе.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Ситуация обострилась после государственного переворота на Украине, когда в результате так называемого «евромайдана» к власти в Киеве пришло поддерживаемое украинскими националистами правительство.

Жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность новой украинской власти. В ответ Киев объявил о проведении на Юго-Востоке Украины «антитеррористической операции». Жертвами боевых действий, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Полтора миллиона жителей Донбасса были вынуждены бежать в другие страны.