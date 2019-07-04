Захарова назвала условие размещения Россией наземных РСМД

Москва, 4 июля. Москва не станет размещать свои наземные РСМД, когда они будут созданы, до тех пор, пока в соответствующих регионах не появятся ракеты США аналогичного класса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Мария Захарова отметила, что в европейской прессе стали появляться обвинения в адрес России в якобы развале договора, однако на самом деле соглашение разваливают США. Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва предприняла все возможное для спасения ДРСМД.

«США предпочли избавиться от соглашения, ограничивающего их средства давления на соперника, в первую очередь — на Китай… Мы предприняли все возможное для спасения ДРСМД. Предложили США набор конкретных и реалистичных мер, ведущих к снятию имеющихся у сторон озабоченностей на основе взаимной транспарентности. Однако наши инициативы были сразу отвергнуты, включая саму идею взаимности», — сказала Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что, несмотря на немотивированный отказ Вашингтона, Москва провела брифинг по ракете 9М729, которая беспокоила США. Она добавила, что в связи с действиями Штатов Москва будет вынуждена предпринять меры, и назвала условие размещения Россией наземных РСМД.

«Мы не станем размещать свои наземные РСМД, когда они будут созданы, до тех пор, пока в соответствующих регионах не появятся американские ракеты аналогичного класса. Считаем это важным проявлением доброй воли», — сказала Мария Захарова.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД, поскольку Москва якобы нарушает соглашение. В то же время министерство иностранных дел России неоднократно уличало американскую сторону в нарушении условий соглашения.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям Договора о РСМД. Минобороны России провело брифинг для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Москва отмечает, что, в свою очередь, пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».

В начале февраля США объявили о приостановке своего участия в соглашение. Президент РФ Владимир Путин принял аналогичное решение. Москва приостановила свое участие в ДРСМД. Российский лидер подчеркнул, что РФ не должна и не станет втягиваться в гонку вооружений.