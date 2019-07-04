Начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассказал, как американцы «двумя ударами вынудят Россию подчиниться» в случае ее нападения. Военный эксперт Игорь Коротченко оценил план США.

Выступая на конференции Митчелловского института аэрокосмических исследований, Гольдфейн сообщил, что у США имеется «четкий план действий», призванный защитить страну от «ядерного армагеддона», пишет британское издание Daily Express. Этот план включает три «безотказные» операции, в том числе «разрушительный залп» американских подлодок по РФ, приводящий к полному «подчинению противника».

По словам американского генерала, как только Россия нападет на США, на его телефоне загорятся три красные кнопки. Сначала он свяжется с главой Европейского командования ВС США и поднимет в воздух американскую и натовскую авиацию, чтобы перехватить российские межконтинентальные баллистические ракеты.

Затем Гольдфейн свяжется с главой Северного командования ВС США, чтобы отразить удар противника на американской территории, применив противоракетные системы наземного базирования. А далее последует контрудар с помощью американских атомных подводных лодок, которые, по словам генерала ВВС США, «двумя ударами вынудят Россию подчиниться».

«Россия не собирается ни на кого нападать. Планов атаковать США Российская Федерация не строит. Тем более что США — это ядерная страна и нападение на них означает нападение на НАТО со всеми вытекающими последствиями. А то, что рассказывает этот американский военачальник, — это из серии русофобии. К чему они там готовятся, как будут действовать, кого подчинять — это собственные проблемы американцев. Единственное, что они должны знать, что если США решат на нас напасть, то в этом случае мы задействуем механизм ответного воздействия, очевидно, ядерного, потому что нападение США на нас — это прямая угроза российской национальной безопасности», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный эксперт уточнил, что ответ России на нападение США может быть различным, в зависимости от того, какие силы и средства задействуют американцы.