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Эксперт высмеял план США подчинить Россию и рассказал об ответном возмездии Москвы

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Эксперт высмеял план США подчинить Россию и рассказал о механизме ответного возмездия

Начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассказал, как американцы «двумя ударами вынудят Россию подчиниться» в случае ее нападения. Военный эксперт Игорь Коротченко оценил план США.

Выступая на конференции Митчелловского института аэрокосмических исследований, Гольдфейн сообщил, что у США имеется «четкий план действий», призванный защитить страну от «ядерного армагеддона», пишет британское издание Daily Express. Этот план включает три «безотказные» операции, в том числе «разрушительный залп» американских подлодок по РФ, приводящий к полному «подчинению противника».

По словам американского генерала, как только Россия нападет на США, на его телефоне загорятся три красные кнопки. Сначала он свяжется с главой Европейского командования ВС США и поднимет в воздух американскую и натовскую авиацию, чтобы перехватить российские межконтинентальные баллистические ракеты.

Затем Гольдфейн свяжется с главой Северного командования ВС США, чтобы отразить удар противника на американской территории, применив противоракетные системы наземного базирования. А далее последует контрудар с помощью американских атомных подводных лодок, которые, по словам генерала ВВС США, «двумя ударами вынудят Россию подчиниться».

Эксперт высмеял план США подчинить Россию и рассказал о механизме ответного возмездия

«Россия не собирается ни на кого нападать. Планов атаковать США Российская Федерация не строит. Тем более что США — это ядерная страна и нападение на них означает нападение на НАТО со всеми вытекающими последствиями.

А то, что рассказывает этот американский военачальник, — это из серии русофобии. К чему они там готовятся, как будут действовать, кого подчинять — это собственные проблемы американцев. Единственное, что они должны знать, что если США решат на нас напасть, то в этом случае мы задействуем механизм ответного воздействия, очевидно, ядерного, потому что нападение США на нас — это прямая угроза российской национальной безопасности», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт высмеял план США подчинить Россию и рассказал о механизме ответного возмездия

Военный эксперт уточнил, что ответ России на нападение США может быть различным, в зависимости от того, какие силы и средства задействуют американцы.

«Ответная акция возмездия будет в любом случае. Пусть американские генералы исходят из этого. А комментировать план действий США на случай нападения России — все равно что комментировать бред нездорового человека, у которого серьезные проблемы с адекватным восприятием действительности. Это смешно.

Повторюсь, базовый принцип России — не нападать, а защищать собственные национальные интересы. Наши политика и доктрина оборонительные. Мы не агрессивная страна. А вот США за последние десятилетия нападали на отдельные государства. Видимо, этой риторикой американцы пытаются замаскировать собственную агрессивную сущность», — полагает Игорь Коротченко.

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Автор: Марина Степанова
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