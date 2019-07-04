Лолита рассталась с молодым мужем и пригрозила его обидчикам

Москва, 4 июля. Популярная певица Лолита сообщила о расставании с молодым мужем. О том, что пара расходится, артистка написала на своей странице в Instagram.

Певица сообщила поклонникам, что они с супругом довольно ровно стали относиться друг к другу в последнее время. По словам Лолиты, пара приняла решение разойтись, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

«У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала артистка.

Лолита призналась подписчикам, что переживала из-за расставания целую неделю, но потом «плюнула». Певица подчеркнула, что гордится смелостью своего бывшего возлюбленного, поскольку он мог бы остаться и «терпеть» ее всю жизнь.

«В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!!!» — предупредила Лолита.

Певица отметила, что сейчас находится в свободном статусе, однако пока не собирается бросаться на поиски «нового приключения».

«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — заключила Лолита.

Отметим, что многие поклонники певицы поддержали ее решение о расставании с мужем.

«Уважаю!!! Очень сильное решение. Желаю здоровья и удачи!!!» — пишет одна из пользовательниц Instagram.

«Все только начинается! Только вперед!» — поддержала Лолиту подписчица.

«Лолита, вы очень мудрая, счастья вам», — написали в комментариях.

«Вы не одна, с вами мы. А вообще это мудрый шаг, лучше остаться друзьями, чем говорить гадости друг про друга и ненавидеть всю оставшуюся жизнь», — согласилась с Лолитой поклонница.

Ранее Лолита рассказала, как перестала комплексовать из-за лишнего веса. Певица сообщила, что пришла к гармонии со своим телом только после 55 лет.