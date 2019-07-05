Иностранцев-преступников поставят в России на контроль

Иностранцев-преступников после тюрьмы предлагают контролировать в течение нескольких лет. Соответствующие рекомендации были сформулированы в рамках правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ за подписью министра МВД Владимира Колокольцева находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Правокомиссия рекомендовала ФСИН до 1 сентября проработать вопрос об административном надзоре «в отношении освобождающихся из учреждений исполнения наказаний иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих в России на законных основаниях».

Все это в рамках пленума Верховного суда «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном наказании». Сам документ предписывает «в целях профилактики правонарушений» до погашения судимости (два-четыре года после освобождения в зависимости от степени тяжести преступления) держать бывшего преступника под административным надзором.

«Выбор вида административных ограничений не может носить произвольный характер и должен быть направлен на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений или административных правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц», — говорится в пленуме.

В качестве ограничений может быть наложен запрет на посещение мест, например, где продают алкоголь, если бывший заключенный совершил преступление в пьяном виде.

Это хорошая мера, но нужно поставить на контроль и иностранцев, которые отбывали срок не в России, а за рубежом, считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

«Для контроля таких преступников нужно совершать запрос во внутренние органы той страны, откуда они прибыли. При пересечении границы нужно делать это в автоматическом режиме — либо при получении визы, либо при пересечении границы. Но до этого необходимо заранее договориться с МВД стран, с которыми у нас действует безвизовый режим, чтобы оперативно получать информацию», — говорит эксперт.

Как отмечает правозащитник Александр Ионов, у нас иностранцы сейчас сидят не только по миграционным преступлениям, но и по тяжким — терроризм, оборот наркотиков.

«Естественно, таких людей нужно не только контролировать, но и социализировать, чтобы избежать рецидива после освобождения. В регионах человеку сложно найти достойную работу, а тем, у кого есть судимость, это сделать еще труднее. Приходится идти на повышение квалификации, проходить какие-то курсы, устраиваться на работу разнорабочим без официального оформления. Здесь должна быть программа, пул государственных и коммерческих структур, которые будут помогать бывшим зэкам», — подчеркнул правозащитник.

Во ФСИН не предоставили оперативного комментария по теме.

Как писали ранее СМИ, правительство подготовило новый законопроект. Согласно документу, осужденным по уголовным преступлениям разрешат переводиться в исправительные учреждения вблизи их места жительства или места жительства близких родственников.