Краско заявил, что ему совестно за смерть сына от алкогольной зависимости

Москва, 4 июля. Народный артист РФ Иван Краско рассказал, почему не смог спасти своего сына Андрея Краско от алкогольной зависимости.

Краско принял участие в съемках программы «Судьбы человека» с Борисом Корчевниковым. В эфире программы Краско рассказал о своем сыне Андрее, который стал известным актером. При этом Андрей Краско стал более популярным актером, чем его отец. Однако смерть Андрея в возрасте 48 лет прервала его творческий путь.

По словам Ивана Краско, причиной смерти сына стала острая сердечная недостаточность, вызванная алкогольной зависимостью. Андрей Краско несколько раз оказывался в реанимации, однако друзья актера не рассказывали об этом родителям.

«Я считаю, что у каждого своя судьба. Наверное, Андрей обязал меня жить долго и сделать то, что он сам не успел», — пояснил Иван Краско.

По его словам, в молодости он часто был занят съемками, однако это не помешало дать хорошее воспитание сыну. При этом Краско не стал помогать сыну при поступлении в театральный институт. После школы Карско-младший год работал монтировщиком сцены в театре, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит изнутри профессия актера.

Иван Краско подчеркнул, что проблемы с алкоголем у Андрея начались в юности. Он мог прийти пьяным на репетицию в театре. Краско-старший пытался объяснить сыну, что своим поведением он наносит вред работе театра, однако тот его не слушал.

«Алкогольная зависимость – страшное дело… Один раз сына привез друг и сказал: «Вот забирайте. Это сын народного артиста». Мне стало обидно и совестно. Я считаю, что с Андреем рядом в этой жизни не оказалось женщины, которая бы спасла его от алкоголя», — отметил Краско.

Напомним, Андрей Краско скончался 4 июля 2006 года на съемках фильма «Ликвидация», которые проходили на Украине.