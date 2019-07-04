Захарова заявила, что бои вокруг Триполи приняли затяжной характер

Москва, 4 июля. Бои вокруг Триполи приняли затяжной характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она подчеркнула, что Москва подтверждает принципиальную позицию в пользу мирного урегулирования ливийского кризиса.

«Бои вокруг Триполи приняли затяжной характер. Несмотря на призывы международного сообщества, враждующие стороны не садятся за стол переговоров. Необходимо предотвратить кровопролитие. Междоусобица и вакуум власти в Ливии создают благоприятную среду для активности различного рода террористических группировок», — сказала Мария Захарова.

Она отметила, что востребована четкая позиция международного сообщества в пользу достижения примирения в Ливии.

Напомним, с 2011 года в Ливии установлено двоевластие. Часть страны контролируется Правительством национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН. Другая часть государства находится под контролем избранного парламента.

В апреле 2019 года глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи. Город находится под контролем Правительства национального согласия.